Впервые за восемь лет в России проходит Год Германии

С сентября 2020 по июнь 2021 года, впервые с 2012 года в России проводится Год Германии, направленный на углубление диалога между Германией и Россией.

Год Германии в России 2020-2021 организуют Посольство Федеративной Респулики Германия в Российской Федерации, Гёте-Институт в Москве и Российско-Германская внешнеторговая палата.

Как отмечают организаторы, в фокусе Года Германии в России 2020–2021 находится сотрудничество немецких и российских партнеров из сфер культуры, образования, общественной жизни, науки и экономики. Особенное внимание в рамках Года Германии будет уделено проектам, в которых реализуется концепция устойчивого развития.

В ходе Года Германии будут осуществлены проекты и мероприятия в самых разных областях. Наряду с выставками и концертами, политическими встречами и конференциями состоятся многонедельные поп-ап-фестивали, а также образовательные и обменные мероприятия в инновационных форматах, которые — в зависимости от текущей ситуации с пандемией коронавируса — могут быть перенесены в онлайн.

У всех мероприятий общая цель: воплотить и показать разнообразие германо-российских отношений. Проекты при этом разрабатываются и осуществляются не только тремя организаторами, но и партнерами из России и Германии.

Особенное внимание в рамках Года Германии будет уделено российским регионам. Наряду с Москвой и Петербургом, мероприятия и проекты будут осуществлены в Владивостоке, Казани, Калининграде, Калуге, Краснодаре, Красноярске и Новосибирске. Таким образом будут укрепляться и обогащаться уже существующие связи и партнерства по всей России.

Д-р Хайке Улиг, директор Гёте-Института в Москве, Глава в регионе Восточная Европа и Центральная Азия подчеркивает значение Года Германии для международного культурного сотрудничества:

«Именно в непростые времена культура сохраняет возможность диалога между обществами. За это и выступает Гёте-Институт вместе со своей сетью партнеров в сфере гражданского общества. Год Германии в России, с его богатой программой в области культуры, немецкого языка и образования, науки и экологии, на протяжении целого года предлагает возможность укрепить и развить германо-российские культурные отношения.

Особенное внимание мы при этом уделяем образовательным программам для молодежи, таким, например, как молодежная конференция "Мы — это будущее", посвященная защите климата и устойчивому развитию, или "Самый длинный урок немецкого языка в России". Мы с радостью ждем интенсивных дискуссий, виртуальных и реальных встреч, обращенных в будущее образовательных форматов как в российских двух столицах, так и в регионах».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU