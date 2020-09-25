Умер Владимир Эрль

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25 сентября в Петербурге в возрасте 73 лет умер поэт, прозаик, литературовед и переводчик Владимир Эрль.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Владимир Ибрагимович Эрль (настоящее имя Владимир Иванович Горбунов) родился в 1947 году в Ленинграде. Работал библиотекарем, инструктором пожарной охраны. В во второй половине 1960-х годов входил в круг «поэтов Малой Садовой», был лидером ленинградской литературной группы «Хеленукты», в которую входили Николай Аксельрод, Дмитрий Макринов, Александр Миронов, Виктор Немтинов и Алексей Хвостенко.
Публиковался как поэт, прозаик, критик и филолог в самиздатских журналах, таких как «Часы», «37», «Транспонанс», «Северная почта», «Обводный канал» и «Митин журнал», в альманахах «Аполлонъ 77», Wiener Slawistischer Almanach, «Черновик», «24 поэта и 2 комиссара», Urbi и в других изданиях. В 1965–1978 годах выпустил более ста машинописных книг как самодеятельный издатель.
С середины 1980-х сосредоточился на филологической и текстологической работе. Выступал в качестве текстолога и публикатора произведений Даниила Хармса, Константина Вагинова, Александра Введенского, Всеволода Петрова, Леонида Аронзона.
Автор нескольких сборников стихов и прозаических произведений, в том числе повести «В поисках за утраченным Хейфом» (1965–1970) и романа «Вчера, послезавтра и послезавтра» (1976). Лауреат Премии Андрея Белого (1986), Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка, Премии имени Даниила Хармса (2016) .
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