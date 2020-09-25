Открыт набор в новую образовательную программу MIEFF

Myrrman & Θ16. «В состоянии»
«Эта песня максимально о вечном»: участники дум-дрон-трио «Оцепеневшие» о короле лаконизма Василии Шумове25 сентября 2020452
Команда Московского международного фестиваля экспериментального кино (MIEFF) приглашает молодых кинематографистов и видеохудожников принять участие в междисциплинарной образовательной программе «Внеклассные практики».
Заявки принимаются на сайте MIEFF до 21 октября. Участниками программы могут стать студенты или недавние выпускники кино- или артшкол и все, кто работает с движущимся изображением. Заявителю должно быть не больше 35 лет. Результаты отбора будут объявлены 28 октября.
Образовательная программа «Внеклассные практики» является специальным проектом VII Московской международной биеннале молодого искусства. Она будет проводиться с 3 ноября по 6 декабря в Музее Москвы. Обучение бесплатное.
Вместе с практикующими фильммейкерками и художниками студенты научатся основам работы с 16-мм кинопленкой и CG, познакомятся с тем, как телесные практики и эксперименты со звуком, постколониальная теория и феминизм, идеи постгуманизма, работа с архивами и found footage, собственная история и мифология могут существовать в пространстве кино и открывать альтернативные возможности художественной практики.
Кураторы: Владимир Надеин, Екатерина Селенкина, Рита Соколовская.
Преподаватели: Сара Кульманн, Женя Л. Збань, Ольга Шишко, Саодат Исмаилова, Саша Литвинцева, Ребекка Барон, Дина Караман, Екатерина Селенкина.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:41Галерея «Беляево» покажет выставку «В НИИ КУДА»
16:27Начинается фестиваль музыкальных театров России
15:26Российские и белорусские музыканты дадут благотворительный концерт в Москве
14:18В Выксе пройдет сезон Эрика Булатова
13:22Открыт набор в новую образовательную программу MIEFF
12:50Призер Берлинале-2020 выйдет в прокат в России
11:59«Штирийская осень» запустила интернет-телевидение
10:54Объявлен лонг-лист премии «НОС»
Вчера
18:21В Петербурге пройдет фестиваль научно-популярных и образовательных фильмовВсе новости
«Эта песня максимально о вечном»: участники дум-дрон-трио «Оцепеневшие» о короле лаконизма Василии Шумове25 сентября 2020452
Виктория Мусвик о постсоветском мире, механике солидарности и двух минских изданиях 2019 года25 сентября 2020898
Видным московским рок-авангардистам «Вежливому отказу» исполняется 35 лет. Григорий Дурново задается вопросом: а рок ли это? Русский рок? Что это вообще такое?24 сентября 20201323
На фоне сплетен о втором локдауне в Екатеринбурге провели Ural Music Night — городской фестиваль, который посетили 170 тысяч зрителей. Денис Бояринов — о том, как на Урале побеждают пандемию23 сентября 20201721
Зачем в Швеции организовали проект #guytalk, состоящий из встреч в мужской компании, какую роль в жизни мужчины играет порно и почему мальчики должны уже смело разрешить себе плакать23 сентября 20203425
В Швеции есть горячая телефонная линия, куда могут обратиться мужчины и женщины, которые хотят бороться со своей склонностью к насилию. Как это работает?23 сентября 20202007
Режиссер «Просмотровой будки» — о том, как его фильм о невозможности коммуникации между произраильским и пропалестинским субъектами вдруг стал формой такого диалога23 сентября 20201685
Глава из новой книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль»22 сентября 20202503
Медиакритика на фестивале «Панорама» в «Москино»22 сентября 20201858
Вероника Хлебникова о двух главных фильмах последнего «Кинотавра» — «Пугале» и «Конференции»21 сентября 20202726
«Неприлично, когда столько мужчин на кафедре, а работу написала молодая женщина»21 сентября 20204694
Три тезиса о живописи и музыке эпохи застоя по случаю сегодняшнего концерта «Студии новой музыки»21 сентября 20202621