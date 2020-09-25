Открыт набор в новую образовательную программу MIEFF

© Саша Литвинцева

Команда Московского международного фестиваля экспериментального кино (MIEFF) приглашает молодых кинематографистов и видеохудожников принять участие в междисциплинарной образовательной программе «Внеклассные практики».

Заявки принимаются на сайте MIEFF до 21 октября. Участниками программы могут стать студенты или недавние выпускники кино- или артшкол и все, кто работает с движущимся изображением. Заявителю должно быть не больше 35 лет. Результаты отбора будут объявлены 28 октября.

Образовательная программа «Внеклассные практики» является специальным проектом VII Московской международной биеннале молодого искусства. Она будет проводиться с 3 ноября по 6 декабря в Музее Москвы. Обучение бесплатное.

Вместе с практикующими фильммейкерками и художниками студенты научатся основам работы с 16-мм кинопленкой и CG, познакомятся с тем, как телесные практики и эксперименты со звуком, постколониальная теория и феминизм, идеи постгуманизма, работа с архивами и found footage, собственная история и мифология могут существовать в пространстве кино и открывать альтернативные возможности художественной практики.

Кураторы: Владимир Надеин, Екатерина Селенкина, Рита Соколовская.

Преподаватели: Сара Кульманн, Женя Л. Збань, Ольга Шишко, Саодат Исмаилова, Саша Литвинцева, Ребекка Барон, Дина Караман, Екатерина Селенкина.







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