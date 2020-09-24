Хиты Beat Film Festival покажут в 17 городах России

Кадр из фильма «Ништяк, браток» © Beat Film Festival

В середине октября в 17 городах России на 25 площадках пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского фестиваля Beat Film Festival.

В этом году Beat Weekend впервые проводится одновременно в офлайн- и онлайн-формате. В кинотеатрах можно будет увидеть хиты Beat Film Festival 2020, в том числе фильмы о Бэнкси, Трумене Капоте и лягушонке Пепе. Позже организаторы объявят фильмы, которые войдут в онлайн-программу и будут демонстриоваться в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD», официальном партнере фестиваля.

Beat Weekend представит фильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру. Герои программы — главный уличный художник планеты («В погоне за Бэнкси»), великий американский писатель Трумен Капоте («Говорит Трумен Капоте»), знаменитый фотограф Марта Купер, посвятившая свою жизнь документации стрит-арта («Марта Купер: история о граффити»), и интернет-мем лягушонок Пепе («Ништяк, браток»).

Среди других фильмов программы история эволюции голливудского саунд-дизайна с участием Дэвида Линча, Стивена Спилберга и Кристофера Нолана («По волнам: Искусство звука в кино»), признание в любви легендарному парижскому концепт-стору Colette («Colette, любовь моя»), лента об эксцентричном мире нью-йоркских букинистов и коллекционеров антикварных книг («Книготорговцы»).

Помимо кинопоказов в программе Beat Weekend дискуссии, круглые столы, паблик-токи.

Площадки и даты Beat Weekend:

Москва — «Каро Октябрь», 14-18 октября

Петербург — «Аврора», «Формула кино Галерея», 14–21 октября

Екатеринбург — Ельцин Центр, «Формула кино Алатырь», 16–21 октября

Новосибирск — «Победа», «Формула кино Аура», 14–18 октября

Казань — «Каро Кольцо», 14–18 октября

Нижний Новгород — «Орленок», «Фантастика», 15–21 октября

Ростов-на-Дону — «Горизонт Cinema & Emotions», 14–21 октября

Красноярск — «Дом кино», «Енисей», 14–18 октября

Самара — «Художественный», «Парк Хаус», 14–18 октября

Воронеж — «Спартак», «Центр Галереи Чижова», 14–18 октября

Сочи — «Море Молл», 14–18 октября

Челябинск — «Горки», 14–18 октября

Пермь — «Кристалл», 14–18 октября

Уфа — «Галерея Арт», 14–18 октября

Калининград — «Европа», 14–18 октября

Ставрополь — «Космос», 14–18 октября

Владивосток — «Океан», 17–21 октября





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