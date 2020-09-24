Хиты Beat Film Festival покажут в 17 городах России

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В середине октября в 17 городах России на 25 площадках пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского фестиваля Beat Film Festival.
В этом году Beat Weekend впервые проводится одновременно в офлайн- и онлайн-формате. В кинотеатрах можно будет увидеть хиты Beat Film Festival 2020, в том числе фильмы о Бэнкси, Трумене Капоте и лягушонке Пепе. Позже организаторы объявят фильмы, которые войдут в онлайн-программу и будут демонстриоваться в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD», официальном партнере фестиваля.
Beat Weekend представит фильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру. Герои программы — главный уличный художник планеты («В погоне за Бэнкси»), великий американский писатель Трумен Капоте («Говорит Трумен Капоте»), знаменитый фотограф Марта Купер, посвятившая свою жизнь документации стрит-арта («Марта Купер: история о граффити»), и интернет-мем лягушонок Пепе («Ништяк, браток»).
Среди других фильмов программы история эволюции голливудского саунд-дизайна с участием Дэвида Линча, Стивена Спилберга и Кристофера Нолана («По волнам: Искусство звука в кино»), признание в любви легендарному парижскому концепт-стору Colette («Colette, любовь моя»), лента об эксцентричном мире нью-йоркских букинистов и коллекционеров антикварных книг («Книготорговцы»).
Помимо кинопоказов в программе Beat Weekend дискуссии, круглые столы, паблик-токи.
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