Beat Film Festival: восемь главных фильмов

1 августа в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» начинается очередной «Битфест» (в этом году его программу можно также смотреть онлайн — на «КиноПоиске»). Как обычно, фильмов тут куда больше, чем может посмотреть один человек. Мы выбрали самые познавательные и необычные, но, конечно, все скрытые шедевры программы не исчерпываются этой восьмеркой.

© Beat Film Festival

«Книготорговцы» («The Booksellers»)Режиссер Д.В. Янг

Разговоры о смерти бумажных книг ведутся с момента появления киндла и айпада. Вместе со старыми носителями уходят в прошлое и целые профессии. Букинист — одна из них. Но фильм Д.В. Янга, продюсером которого стала актриса Паркер Поузи, сожаления по поводу радикальных изменений всего (утрачено искусство букхантинга, все можно за пять минут найти на eBay, магазины перепрофилируются на торговлю кроссовками, распродавая книги за бесценок!) переплавляет в новую надежду. Начавшись в помещении ежегодной антикварной книжной ярмарки в Нью-Йорке, на Парк-авеню, фильм осторожно проникает в сокровищницы разных эксцентричных типов. Вот, например, Дейв Бергман, который специализируется на книгах огромного размера. Его квартира — это хранилище бумажных гигантов. «Каждый раз, когда я покупаю новую книгу, мне приходится переставлять всю мебель», — сетует он. В общем, правила игры сильно меняются — рынок сужается, в ценности не теряют только самые эксклюзивные (например, освященные автографами великих) вещи. Но в бизнес приходят молодые библиофилы, а среди самых влиятельных фигур оказывается очень много женщин. Например, книжный Argosy на 59-й улице, открытый еще в 1925 году и относительно успешно сопротивляющийся электронной торговле, управляется тремя старушками — дочерьми первого владельца. Женщины рулят и легендарным букинистическим The Strand, открытым в 1929 году на 4-й, которую когда-то называли «Книжный ряд». К тому же далеко не все еще оцифровано — как, например, подпольные хип-хоп-журналы, которые коллекционирует другая героиня фильма (когда-то казалось, что это просто ненужный палп). В общем, рецепт успеха в букинистическом бизнесе кратко формулирует еще один герой (о концепции коллекции которого нам, увы, не сообщают ничего конкретного): «Я всю жизнь собирал то, что было никому не нужно, но вкусы поменялись — и теперь я богат».

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