 
13:08 24 сентября 2020Новости
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В семи городах России прозвучит кросс-культурная симфония

News_detailed_picture© ZK/U Berlin

С 22 по 30 октября в рамках проекта «Год Германии в России 2020/2021» в городах Поволжья и центральной России будет показан немой фильм Вальтера Руттмана «Берлин, симфония большого города» в живом музыкальном сопровождении вибрафониста и композитора Владимира Голоухова, мультиинструменталиста Сергея Летова и саунд-артиста Алексея Борисова.

Киноконцертный тур организует Фонд регионального развития «Содружество» при поддержке Гёте-Института в Москве и культурных институций Ульяновска, Йошкар-Олы, Казани, Чебоксар,
Нижнего Новгорода, Коломны и Москвы.

Расписание:

  • 22 октября — Ульяновск, Молодежный театр
  • 23 октября — Казань, Центр современной культуры «Смена»
  • 24 октября — Йошкар-Ола, Национальная художественная галерея Марий Эл
  • 26 октября — Чебоксары, «Полигон Центр»
  • 27 октября — Нижний Новгород, Dkrt Spase
  • 29 октября — Коломна, Шелковая фабрика
  • 30 октября — Москва, Государственная Третьяковская галерея

«Цель нашего проекта — показать, что культура всегда остается созидательной константой гармонии и надежды, объединяя города, страны, народы, даже в то время, когда вокруг бурлят кризисы экономик и политик, пандемий и природных катаклизмов», — говорит
организатор проекта, руководитель Фонда регионального развития «Содружество» Михаил Кузьмин.


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