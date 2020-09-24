В семи городах России прозвучит кросс-культурная симфония

© ZK/U Berlin

С 22 по 30 октября в рамках проекта «Год Германии в России 2020/2021» в городах Поволжья и центральной России будет показан немой фильм Вальтера Руттмана «Берлин, симфония большого города» в живом музыкальном сопровождении вибрафониста и композитора Владимира Голоухова, мультиинструменталиста Сергея Летова и саунд-артиста Алексея Борисова.

Киноконцертный тур организует Фонд регионального развития «Содружество» при поддержке Гёте-Института в Москве и культурных институций Ульяновска, Йошкар-Олы, Казани, Чебоксар,

Нижнего Новгорода, Коломны и Москвы.

Расписание:

22 октября — Ульяновск, Молодежный театр

23 октября — Казань, Центр современной культуры «Смена»

24 октября — Йошкар-Ола, Национальная художественная галерея Марий Эл

26 октября — Чебоксары, «Полигон Центр»

27 октября — Нижний Новгород, Dkrt Spase

29 октября — Коломна, Шелковая фабрика

30 октября — Москва, Государственная Третьяковская галерея

«Цель нашего проекта — показать, что культура всегда остается созидательной константой гармонии и надежды, объединяя города, страны, народы, даже в то время, когда вокруг бурлят кризисы экономик и политик, пандемий и природных катаклизмов», — говорит

организатор проекта, руководитель Фонда регионального развития «Содружество» Михаил Кузьмин.







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