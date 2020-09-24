В семи городах России прозвучит кросс-культурная симфония

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Видным московским рок-авангардистам «Вежливому отказу» исполняется 35 лет. Григорий Дурново задается вопросом: а рок ли это? Русский рок? Что это вообще такое?24 сентября 2020226
С 22 по 30 октября в рамках проекта «Год Германии в России 2020/2021» в городах Поволжья и центральной России будет показан немой фильм Вальтера Руттмана «Берлин, симфония большого города» в живом музыкальном сопровождении вибрафониста и композитора Владимира Голоухова, мультиинструменталиста Сергея Летова и саунд-артиста Алексея Борисова.
Киноконцертный тур организует Фонд регионального развития «Содружество» при поддержке Гёте-Института в Москве и культурных институций Ульяновска, Йошкар-Олы, Казани, Чебоксар,
Нижнего Новгорода, Коломны и Москвы.
Расписание:
«Цель нашего проекта — показать, что культура всегда остается созидательной константой гармонии и надежды, объединяя города, страны, народы, даже в то время, когда вокруг бурлят кризисы экономик и политик, пандемий и природных катаклизмов», — говорит
организатор проекта, руководитель Фонда регионального развития «Содружество» Михаил Кузьмин.
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