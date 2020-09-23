Международный фестиваль независимого театра открывается в Москве

Сцена из спектакля «Ракеты взлетают и разбиваются, рассыпаются в воздухе» © Центр имени Вс. Мейерхольда

С 24 по 30 сентября в Центре имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) в Москве пройдет Международный фестиваль независимого театра NONAME-2020.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИМа.

«В центре программы этого года два спектакля с участием зрителей: в немецком "Emocracy" создаем новый общественный договор, в питерском "Дубе Майкла Крейг Мартина" один из нас отправляется на сцену играть спектакль для всех остальных», — рассказали в пресс-службе.

Фестиваль NONAME-2020 спектакль «Ракеты взлетают и разбиваются, рассыпаются в воздухе», ставший победителем петербургской резиденции BlackBox 19/20. В основе спектакля-конструктора, созданного композитором Элиной Лебедзе, режиссером Артемом Томиловым и исследователями Иваном Демидкиным и Денисом Протопоповым, — три пьесы, которые разбиваются специально созданным алгоритмом на части и потом перемешиваются. На выходе получается около 70% от целого спектакля, и на каждом показе спектакль меняется.

На фестивале будет представлен еще один спектакль из Петербурга — «Дуб Майкла Крейг Мартина» объединения «Хронотоп», в которое входят режиссеры Мария Слоева и Илья Мощицкий. Во время спектакля Мощицкий предлагает зрителям разглядеть стакан воды на фотографии инсталляции Майкла Крейг Мартина из лондонской галереи Тейт, объясняя что перед ними не стакан воды, а дуб. Затем он приглашает на сцену одного из зрителей, и ставит с ним спектакль.

Другая постановка с участием зрителей — спектакль о политическом будущем «Emocracy» берлинского трио Interrobang (Тиль Мюллер-Клаг, Нина Текленбург и Лайош Таламонти), созданный в рамках проекта «Новый общественный договор — Спектакли в Германии, России и Украине» в сотрудничестве с украинским центром «Текст» и российским «Театром.doc».

Каждый из этих театров создал спектакль, поднимающий вопрос о пересмотре общественного договора в своей стране и ищущий ответ на него вместе со зрителями. Немецкие авторы в условиях закрытых границ проведут спектакль по видеосвязи, а зрители подключатся к ним из Большого зала ЦИМа. Показ пройдет при поддержке Гёте-Института в Москве в рамках Года Германии в России.

27 сентября выпускники режиссерской магистратуры ЦИМа проведут фестиваль в фестивале — «Маги 2020». В программе спектакли «Игра в Гомбровича» Бениамина Коца, «Сосед» Евгения Маленчева, «Женщина и невропатолог» Дмитрия Мышкина , «Облако-рай» Галины Зальцман, «Приглашение на казнь» Родиона Барышева, «Ребенок для Оли» Жени Саргиной и фильм «Маги 2020».







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