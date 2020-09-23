Нижегородский фестиваль Intervals пройдет в формате тизера

© Евгений Егоров

24 сентября в Нижнем Новгороде откроется международный фестиваль аудиовизуального искусства Intervals. В этом году он проводится в формате тизера.

Как сообщают организаторы, формат тизера выбран с целью анонсировать проведение в год 800-летия Нижнего Новгорода масштабного международного фестиваля аудиовизуального искусства Intervals 2021. О фестивале напомнят инсталляции российских и зарубежных медиахудожников на главных городских площадках.

В центре трехнедельной программы Intervals Teaser, которую организаторы фестиваля Intervals подготовили при участии «Центра 800», выставка медиаискусства, которая будет проходить в трех локациях в историческом центре Нижнего Новгорода. В этом году организаторы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой решили выделить больше времени зрителям на знакомство с работами медиахудожников.

Свои работы на фестивале-тизере в Нижнем Новгороде представят László Zsolt Bordos (Венгрия, Будапешт), Katerina Pits / VJkET (Россия-Украина), KEDR (Россия, Москва), Cao Yuxi (США, Нью-Йорк), Иван Горохов / MESHSPLASH (Россия, Воронеж), Сергей Лободин / CYBER TIGER (Россия, Москва) и студия dreamlaser (Россия, Нижний Новгород).

Образовательная программа Intervals Teaser будет проводиться в онлайн-формате. 26 сентября состоится live-трансляция лекции ::vtol:: (Дмитрия Морозова), 3 октября — лекции Олега Тысячного, 10 октября — лекции Вадима Смахтина.







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