Новое итальянское кино покажут в Москве
Кадр из фильма «Дорога с Адель»© CoolConnections
С 25 по 30 сентября в кинотеатре «Октябрь» и в Инженерном корпусе Третьяковской галереи пройдут показы фестиваля нового итальянского кино N.I.C.E.
Как сообщает арт-объединение CoolConnections, которое организует фестиваль совместно с Государственной Третьяковской галереей, в программе девять современных итальянских фильмов.
Среди них комедия о девушке с синдромом Аспергера (фильм открытия, «Дорога с Адель»), межкультурная драма о дояре по имени Кришна («Вегетарианец»), семейное кино с Орнеллой Мути («Пшеничное море») и фильм, посвященный Бернардо Бертолуччи («Бернардо Бертолуччи: Нескончаемое путешествие»).
Фильмы фестиваля N.I.C.E.:
- «Дорога с Адель» (In viaggio con Adele, Италия-Франция, 2018), реж. Алессандро Капитани
- «Пшеничное море» (Mare di grano, Италия-Франция, 2018), реж. Фабрицио Гуардуччи
- «Лукания» (Lucania — Terra sangue e magia, Италия, 2019), реж. Джиджи Роккати
- «Вегетарианец» (Il vegetariano, Италия, 2019), реж. Роберто Сан Пьетро
- «Охотники за трюфелями» (The Truffle Hunters, Италия-Греция-США, 2020), реж. Майкл Дуэк, Грегори Кершоу
- «Бабочка» (Butterfly, Италия, 2018), реж. Алессандро Кассиголи, Кейси Кауффман
- «Бернардо Бертолуччи: нескончаемое путешествие» (Cinecittà — I mestieri del cinema / Bernardo Bertolucci: No End Travelling, Италия, 2019), реж. Марио Сести
- «Хорошие девчонки» (Brave ragazze, Италия-Испания, 2019), реж. Микела Андреоцци
- «Мы будем юными и прекрасными» (Saremo giovani e bellissimi, Италия, 2018), реж. Летиция Ламартире
- «Золотые мужчины» (Gli uomini d'oro, Италия, 2019), реж. Винченцо Альфьери
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке Посольства Италии в Москве и Итальянского Института культуры в Москве
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