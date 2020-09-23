Новое итальянское кино покажут в Москве

Кадр из фильма «Дорога с Адель» © CoolConnections

С 25 по 30 сентября в кинотеатре «Октябрь» и в Инженерном корпусе Третьяковской галереи пройдут показы фестиваля нового итальянского кино N.I.C.E.

Как сообщает арт-объединение CoolConnections, которое организует фестиваль совместно с Государственной Третьяковской галереей, в программе девять современных итальянских фильмов.

Среди них комедия о девушке с синдромом Аспергера (фильм открытия, «Дорога с Адель»), межкультурная драма о дояре по имени Кришна («Вегетарианец»), семейное кино с Орнеллой Мути («Пшеничное море») и фильм, посвященный Бернардо Бертолуччи («Бернардо Бертолуччи: Нескончаемое путешествие»).

Фильмы фестиваля N.I.C.E.:



Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке Посольства Италии в Москве и Итальянского Института культуры в Москве







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU