Составлен плейлист из любимых треков пользователей «Яндекс.Музыки»

СВР: смена имиджа
Глава из новой книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль»22 сентября 2020912
По случаю десятилетия с момента запуска сервис «Яндекс.Музыка» представил плейлист из самых популярных композиций среди своих пользователей.
Плейлист называется «В сердечке», в него вошли песни, получившие от слушателей наибольшее количество «сердечек» за всю историю севиса.
Топ-10 любимых треков пользователей «Яндекс.Музыки»:
1. «Believer» — Imagine Dragons
2. «bad guy» — Billie Eilish
3. «Life» — Zivert
4. «In My Mind» — Dynoro, Gigi D’Agostino
5. «Smells Like Teen Spirit» — Nirvana
6. «Dance Monkey» — Tonesand I
7. «Грустный дэнс» — Artik & Asti, Артем Качер
8. «Shape of You» — Ed Sheeran
9. «I Got Love» — Miyagi & Эндшпиль, Рем Дигга
10. «Numb» — Linkin Park
Как отмечает пресс-служба «Яндекс.Музыки», последние десять лет растет интерес пользователей сервиса к отечественной музыке. Если в сентябре 2010 года, когда «Яндекс.Музыка» начала свою работу, в топ-100 самых популярных композиций было 52 песни на русском языке, то сейчас в первой сотне 87 русскоязычных треков.
Также «Яндекс.Музыка» выяснила, как изменились жанровые предпочтения слушателей.
В топ-5 любимых жанров 2010 года входили иностранная поп-музыка, российская поп-музыка, зарубежный рэп, танцевальные треки и независимые российские музыканты. Тремя самыми популярными композициями в сентябре 2010 года на сервисе были «Turn The Lights Off» датского продюсера Kato, совместный трек Эминема и Рианны «Love The Way You Lie» и песня «Airplanes», записанная рэпером B.o.B и вокалисткой Paramore Хейли Уильямс.
В 2020 году предпочтения слушателей изменились, доля отечественной популярной музыки в топ-100 теперь в 7 раз больше иностранной, а русский рэп стал вторым по популярности жанром, вытеснив рэп на других языках.
Теперь в топ-5 жанров входят российские поп-музыка и рэп, танцевальные треки, R&B и хаус. В сентябре 2020 года все три самые прослушиваемые композиции записаны российскими исполнителями: первое место занимает песня «Юность» группы Dabro, следом идут трек «Сияй» рэпера Ramil’ и совместная композиция «Краш» Клавы Коки и NILETTO.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:50Составлен плейлист из любимых треков пользователей «Яндекс.Музыки»
16:41Фестиваль израильского кино пройдет в Москве
15:10Объявлены финалисты премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»
14:44«Новая опера» запускает новый проект детских постановок
12:49Все части «Войны и мира» покажут с пленки в кинотеатре «Космос»
11:36Умер Сергей Хоружий
10:57Премия Jager Music Awards открыла новый сезон
21 сентября 2020
17:42Саша Обухова и Анастасия Бринцева прочитают лекции в галерее «Пересветов переулок»Все новости
Глава из новой книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль»22 сентября 2020912
Медиакритика на фестивале «Панорама» в «Москино»22 сентября 2020717
Вероника Хлебникова о двух главных фильмах последнего «Кинотавра» — «Пугале» и «Конференции»21 сентября 20201546
«Неприлично, когда столько мужчин на кафедре, а работу написала молодая женщина»21 сентября 20202957
Три тезиса о живописи и музыке эпохи застоя по случаю сегодняшнего концерта «Студии новой музыки»21 сентября 20201587
На «Кинотавре» показали давно ожидаемый байопик критика Сергея Добротворского — «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой. О главном разочаровании года рассказывает Вероника Хлебникова18 сентября 20206025
Премьера Арво Пярта на Транссибирском фестивале18 сентября 20202722
«Песня о жизни миллионов офисных клерков в спальных районах» в версии звезд готической сцены из Волгограда18 сентября 20202450
На острове Ольхон завершился фестиваль RADI SVETA18 сентября 20202262
Премьеры Олега Долина и Тимофея Кулябина в Театре наций17 сентября 20202786
Кольта публикует материалы из Медиатеки ГЦСИ17 сентября 20203148
Закрытый концерт Курентзиса в «Зарядье»16 сентября 20205579