Составлен плейлист из любимых треков пользователей «Яндекс.Музыки»

По случаю десятилетия с момента запуска сервис «Яндекс.Музыка» представил плейлист из самых популярных композиций среди своих пользователей.

Плейлист называется «В сердечке», в него вошли песни, получившие от слушателей наибольшее количество «сердечек» за всю историю севиса.

Топ-10 любимых треков пользователей «Яндекс.Музыки»:

1. «Believer» — Imagine Dragons

2. «bad guy» — Billie Eilish

3. «Life» — Zivert

4. «In My Mind» — Dynoro, Gigi D’Agostino

5. «Smells Like Teen Spirit» — Nirvana

6. «Dance Monkey» — Tonesand I

7. «Грустный дэнс» — Artik & Asti, Артем Качер

8. «Shape of You» — Ed Sheeran

9. «I Got Love» — Miyagi & Эндшпиль, Рем Дигга

10. «Numb» — Linkin Park

Как отмечает пресс-служба «Яндекс.Музыки», последние десять лет растет интерес пользователей сервиса к отечественной музыке. Если в сентябре 2010 года, когда «Яндекс.Музыка» начала свою работу, в топ-100 самых популярных композиций было 52 песни на русском языке, то сейчас в первой сотне 87 русскоязычных треков.

Также «Яндекс.Музыка» выяснила, как изменились жанровые предпочтения слушателей.

В топ-5 любимых жанров 2010 года входили иностранная поп-музыка, российская поп-музыка, зарубежный рэп, танцевальные треки и независимые российские музыканты. Тремя самыми популярными композициями в сентябре 2010 года на сервисе были «Turn The Lights Off» датского продюсера Kato, совместный трек Эминема и Рианны «Love The Way You Lie» и песня «Airplanes», записанная рэпером B.o.B и вокалисткой Paramore Хейли Уильямс.

В 2020 году предпочтения слушателей изменились, доля отечественной популярной музыки в топ-100 теперь в 7 раз больше иностранной, а русский рэп стал вторым по популярности жанром, вытеснив рэп на других языках.

Теперь в топ-5 жанров входят российские поп-музыка и рэп, танцевальные треки, R&B и хаус. В сентябре 2020 года все три самые прослушиваемые композиции записаны российскими исполнителями: первое место занимает песня «Юность» группы Dabro, следом идут трек «Сияй» рэпера Ramil’ и совместная композиция «Краш» Клавы Коки и NILETTO.







