Фестиваль израильского кино пройдет в Москве

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С 24 сентября по 11 октября московский кинотеатр «Пионер» проведет 19-й Фестиваль израильского кино.
Как сообщает сайт «Пионера», в программе самые интересные новинки израильского кинематографа: драмы, комедии и документальные фильмы, ранее не выходившие в прокат в России.
Расписание:
24 сентября — «Трилогия любви: Скованный», реж. Ярон Шани
25 сентября — «Голда», реж. Саги Борнштейн, Уди Нир
26 сентября — «Вместе поодиночке», реж. Кинерет Хай-Гиллор, Майя Тиберман
После показа психолог Инна Пасечник обсудит со зрителями и режиссером, чем отличается работа с сиротами в России и Израиле.
2 октября — «Искусство ожидания», реж. Эрез Тадмор
После показа главный редактор медиа для детей и родителей «Мел» и автор книги «#тыжемать» Надя Папудогло обсудят с режиссером и зрителями то, как в обществе меняется отношение к «нормальной семье», а также как можно поддержать родителей в трудную минуту.
3 октября — «Жил-был мальчик», реж. Ури Леви
После показа редактор портала «Такие дела» Яна Кучина обсудит со зрителями и режиссером, как адаптируются к жизни дети с ДЦП в России и Израиле.
4 октября — «Тоска», реж. Сави Габизон
9 октября — «Подстрекательство», реж. Ярон Зильберман
10 октября — «Голоса за кадром», реж. Евгений Руман
11 октября — «Как сыр в масле», реж. Гур Бентвич
После показа креативный продюсер кинокомпании «Нон-стоп» и режиссер Сима Ореханов обсудит со зрителями и режиссером, как начинают снимать кино в России и Израиле.
Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
Фестиваль организован совместно с Посольством Израиля в России
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