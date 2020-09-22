 
16:41 22 сентября 2020Новости
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Фестиваль израильского кино пройдет в Москве

News_detailed_pictureКадр из фильма «Трилогия любви: Скованный»© «Пионер»

С 24 сентября по 11 октября московский кинотеатр «Пионер» проведет 19-й Фестиваль израильского кино.

Как сообщает сайт «Пионера», в программе самые интересные новинки израильского кинематографа: драмы, комедии и документальные фильмы, ранее не выходившие в прокат в России.

Расписание:

  • 24 сентября — «Трилогия любви: Скованный», реж. Ярон Шани

  • 25 сентября — «Голда», реж. Саги Борнштейн, Уди Нир

  • 26 сентября — «Вместе поодиночке», реж. Кинерет Хай-Гиллор, Майя Тиберман
    После показа психолог Инна Пасечник обсудит со зрителями и режиссером, чем отличается работа с сиротами в России и Израиле.

  • 2 октября — «Искусство ожидания», реж. Эрез Тадмор
    После показа главный редактор медиа для детей и родителей «Мел» и автор книги «#тыжемать» Надя Папудогло обсудят с режиссером и зрителями то, как в обществе меняется отношение к «нормальной семье», а также как можно поддержать родителей в трудную минуту.

  • 3 октября — «Жил-был мальчик», реж. Ури Леви
    После показа редактор портала «Такие дела» Яна Кучина обсудит со зрителями и режиссером, как адаптируются к жизни дети с ДЦП в России и Израиле.

  • 4 октября — «Тоска», реж. Сави Габизон

  • 9 октября — «Подстрекательство», реж. Ярон Зильберман

  • 10 октября — «Голоса за кадром», реж. Евгений Руман

  • 11 октября — «Как сыр в масле», реж. Гур Бентвич
    После показа креативный продюсер кинокомпании «Нон-стоп» и режиссер Сима Ореханов обсудит со зрителями и режиссером, как начинают снимать кино в России и Израиле.


Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фестиваль организован совместно с Посольством Израиля в России


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