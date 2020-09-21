Объявлена программа кинофестиваля «Меридианы Тихого»

Кадр из фильма «Китобой» © Pacific Meridian

С 10 по 16 октября во Владивостоке пройдет 18-й Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Его программа состоит из восемнадцати секций, представляющих самые важные фильмы сезона.

Фестиваль откроют фильмы «Доктор Лиза» Оксаны Карас и «Эсав» Павла Лунгина.

Впервые на фестивале «Меридианы Тихого» основное жюри будет состоять из российских кинематографистов. Они будут оценивать международную конкурсную программу, в которую включены фильмы, созданные режиссерами из России, Китая, Японии, Чили, Кореи, США, Вьетнама и других стран АТР.

Россию в конкурсе представляют четыре картины. Это полнометражные фильмы «Пугало» Дмитрия Давыдова и «Китобой» Филиппа Юрьева, короткометражные фильмы «Отпуск» Антона Сазонова и «Голый» Кирилла Хачатурова.

В секции «Панорама» будут представлены новые фильмы Филиппа Гарреля, Хон Сан Су, Кристи Пую, Дмитрия Мамулии, Раду Жуде, Цай Минляна и других режиссеров из разных стран.

Кроме того, на фестивале пройдут показы фильмов о войне — документальной картины Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» и военно-исторической драмы Андрея Зайцева «Блокадный дневник».

Полностью программа 18-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» приводится на его сайте.

Основные показы пройдут в кинотеатре «Океан IMAX», также площадкой фестиваля станет кинотеатр «Уссури». В кинотеатра «Океан IMAX» состоятся творческие встречи с создателями фильмов, режиссерами и актерами, мастер-классы и лекции кинематографистов, киноведов и кинокритиков.

Партнер образовательной программы «Меридианов Тихого» в этом году — Московская школа кино. Кураторы и преподаватели МШК проведут воркшоп по актерскому мастерству, расскажут на мастер-классах об особенностях профессии художника-постановщика и научат находить живой элемент повседневности при съемке документального кино.







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