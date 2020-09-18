«Студия новой музыки» прокомментирует выставку «Ненавсегда» концертом

Виктор Пивоваров. Московская вечеринка. 1971 © Государственная Третьяковская галерея

21 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории ансамбль «Студия новой музыки» под управлением Игоря Дронова представит концертную программу «Невграните» – музыкальный комментарий к выставке «Ненавсегда. 1968-1985», которая проходит в Новой Третьяковке.

Начало в 19:00, на концерте прозвучат произведения Эдисона Денисова, Бриса Чайковского, Александра Вустрина, Альфреда Шнитке, Николай Пейко и Сергея Слонимского.

Музыкальную часть вечера дополнит дискуссия, в которой примут участие:

Кирилл Светляков — заведующий отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи, куратора выставки «Ненавсегда. 1968-1985»

— заведующий отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи, куратора выставки «Ненавсегда. 1968-1985» Сергей Попов — искусствовед, владелец галереи Pop/off/art

— искусствовед, владелец галереи Pop/off/art Светлана Савенко — доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории



Модератор дискуссии – автор проекта, музыковед Владислав Тарнопольский.

«Вслед за программной идеей выставки, сталкивающей официальное и неофициальное искусство периода "застоя", ансамбль "Студия новой музыки" конфронтационно сопоставит музыкальные произведения российского авангарда и сочинения наиболее интересных представителей соцреализма того же периода. Такое сопоставление раскрывает музыкальную панораму времени и противоположность устремлений композиторов разных художественных направлений», — пишут инициаторы проекта на сайте ансамбля «Студия новой музыки».

«В программу, — отмечают они, — намеренно включены те сочинения "традиционалистов", которые можно отнести к числу явных художественных удач, и те сочинения композиторов советского андеграунда, в которых только лишь намечаются новые направления поисков их авторов».

Выставка «Ненавсегда. 1968-1985» в Новой Третьяковке продлится до 11 октября.







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