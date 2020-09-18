«Студия новой музыки» прокомментирует выставку «Ненавсегда» концертом

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21 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории ансамбль «Студия новой музыки» под управлением Игоря Дронова представит концертную программу «Невграните» – музыкальный комментарий к выставке «Ненавсегда. 1968-1985», которая проходит в Новой Третьяковке.
Начало в 19:00, на концерте прозвучат произведения Эдисона Денисова, Бриса Чайковского, Александра Вустрина, Альфреда Шнитке, Николай Пейко и Сергея Слонимского.
Музыкальную часть вечера дополнит дискуссия, в которой примут участие:
Модератор дискуссии – автор проекта, музыковед Владислав Тарнопольский.
«Вслед за программной идеей выставки, сталкивающей официальное и неофициальное искусство периода "застоя", ансамбль "Студия новой музыки" конфронтационно сопоставит музыкальные произведения российского авангарда и сочинения наиболее интересных представителей соцреализма того же периода. Такое сопоставление раскрывает музыкальную панораму времени и противоположность устремлений композиторов разных художественных направлений», — пишут инициаторы проекта на сайте ансамбля «Студия новой музыки».
«В программу, — отмечают они, — намеренно включены те сочинения "традиционалистов", которые можно отнести к числу явных художественных удач, и те сочинения композиторов советского андеграунда, в которых только лишь намечаются новые направления поисков их авторов».
Выставка «Ненавсегда. 1968-1985» в Новой Третьяковке продлится до 11 октября.
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