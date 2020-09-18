Андрей Хржановский расскажет о своем новом фильме в «Пионере»

© «Пионер»

22 сентября в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ нового полнометражного анимационного фильма Андрея Хржановского «Нос, или Заговор “не таких“». После просмотра состоится обсуждение фильма с режиссером.

Начало в 19:00, билеты продаются на сайте кинотеатра «Пионер».

Куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов обсудит с Андреем Хржановским и зрителями, как создавался этот фильм о пионерах и новаторах в науке и искусстве, как показать судьбу «не таких» с помощью музыки, литературы и снов.

Темы дискуссии:

Коллаж не таких: как устроен «Нос» Хржановского?

Маршрут Хржановского: какие дороги в культуре ведут из XIX в XXI век?

Встречи вне времени: почему в одном фильме смогли увидеться Гоголь, Шостакович, Мейерхольд и Чулпан Хаматова?

Встреча творцов и зрителей: коллективное восприятие прошлого

Сон как прием или как могли подружиться Сталин и Булгаков



«Нос, или Заговор "не таких"» — экранизация оперы Дмитрия Шостаковича «Нос», на которую композитор дал Андрею Хржановскому согласие еще в 1960-х.

Картина посвящена пионерам, новаторам в искусстве. Людям, которые опережали свое время, и, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни. Главными героями фильма являются писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович.







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