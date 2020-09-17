Объявлены лауреаты премии «Просветитель.Digital»

Сегодня, 17 сентября, в формате просветительского телеграм-квеста прошло объявление лауреатов премии «Просветитель.Digital».

Как сообщает пресс-служба премии, Гран-при и вознаграждение в размере 700 тысяч рублей получил Никита Сафронов, автор YouTube-канала «Микитко сын Алексеев», за плейлист «Речевой нюанс».

«Микитко берет узкую тему, но развивает ее так, что его выпуски смотрит широкая аудитория. То, что он нашел способ сделать канал увлекательным без дополнительных внешних эффектов, — это и есть показатель высокого уровня профессионализма», — прокомментировала выбор член жюри Ирина Прохорова, литературовед, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», соучредитель Благотворительного Фонда Михаила Прохорова.

В состав жюри премии «Просветитель.Digital» также входили Карен Шаинян, журналист, автор и ведущий шоу Straight Talk with Gay People, сооснователь студии «История будущего» и Анна Качкаева (председатель жюри), журналист, директор Центра цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.

В этом году традиционные номинации «Звук», «Текст» и «Видео» сменились специальными формулировками, созданными для каждого из лауреатов. Авторы лучших проектов, удостоенных специальных призов, получают по 100 тысяч рублей.

YouTube-канал «ТОПЛЕС» (плейлист «Как устроен мир и мы сами») награжден за масштаб развлекающего просвещения, YouTube-канал «Физика от Побединского» (плейлист «Как работает Вселенная?») — за интонацию популярного разговора, радио Аrzamas, подкаст «Зачем я это увидел?» — за достижения в словесной живописи.

Телеграм-квест будет доступен для широкой публики до 30 сентября.

Короткие списки книжных премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» объявят 22 сентября в социальных сетях премии «Просветитель»: Facebook, «ВКонтакте», Instagram, YouTube, а также на сайте премий.







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