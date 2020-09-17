Музыканты из разных стран отметят день рождения Мандельштама трибьют-альбомом

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Независимая творческая лаборатория к 130-летию Осипа Мандельштама представит трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда». В него войдут 23 оригинальные композиции, которые музыканты из России и других стран написали на выбранные ими стихотворения поэта.
В день рождения Мандельштама — 14 января 2021 года — альбом, названный по стихотворению 1931 года, выйдет на всех главных цифровых платформах.
В трибьюте примут участие Леонид Агутин, Shortparis, «Мумий Тролль», IOWA, Алина Орлова, Mgzavrebi, «Сансара», Noize MC, Александр Маноцков, «Порнофильмы», Билли Новик & «Петербургский джазовый актив», Zoloto, OQJAV, «Свидание» и другие исполнители.
Как сообщают организаторы проекта «Сохрани мою речь навсегда», стихи Мандельштама будут звучать не только на русском, но и на грузинском, украинском, литовском и латышском языках. Выбирая стихотворения для своих композиций, многие музыканты решили отойти от привычного стиля исполнения. Например, Noize MC исполнит свою композицию почти в народной вокальной манере.
На каждую песню будет снят клип, который объединит слова, музыку, артистов и поэтические образы в сегодняшнем дне. Одновременно с выходом альбома организаторы планируют провести большой сборный концерт.
«Я люблю Мандельштама, а глагол "любить" отвечает на вопрос "что делать". Мне хочется, чтобы поэт продолжал с нами говорить. Проводниками его удивительной речи выступят артисты, которые помогут прозвучать тому или другому стихотворению: их сердце забьется в стихотворном ритме, они усилят заложенную в строчках музыку, сохранят чужую речь, сделав ее своей!», — говорит автор идеи и главный продюсер проекта, кинорежиссер Рома Либеров.
Проект реализуется при поддержке digital-агентства Mosaic
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