Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выйдет в прокат в ноябре

12 ноября на экраны российских кинотеатров выйдет историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о новочеркасском расстреле 1962 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-прокатчика Disney Studios.

В начале сентября картина «Дорогие товарищи!» была представлена в основной конкурсной программе 77-го Венецианского международного кинофестиваля. По итогам фестиваля фильм Андрея Кончаловского получил специальный приз жюри.

«Дорогие товарищи!» (Россия, 2020)

Режиссер: Андрей Кончаловский

Авторы сценария: Андрей Кончаловский и Елена Киселева

Художник-постановщик: Ирина Очина

Оператор-постановщик: Андрей Найденов

В ролях: Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова и Андрей Гусев



Синопсис: СССР, город Новочеркасск, 1962 год. Людмила — партийный работник местного горкома, убежденная коммунистка, участница Второй мировой войны, воевавшая на фронте за Сталина. Она искренне верит в то, что строит коммунистическое общество, и резко отрицательно относится к антисоветчикам. Во время забастовки рабочих на Новочеркасском электровозостроительном заводе Людмила становится свидетелем расстрела рабочей демонстрации по приказу Правительственной комиссии, которая пытается скрыть факт массовой забастовки в СССР. Во время расстрела и паники на площади пропадает ее дочь.





Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU