Дмитрий Черняков присоедился к международной инициативе «Опера за мир»

© Opera for Peace

Экспертом международной культурно-образовательной инициативы в области вокального искусства «Опера за мир – ведущие молодые голоса мира» (Opera for Peace – Leading Young Voices of the World) стал российский режиссер Дмитрий Черняков.

«Опера за мир» (ОЗМ) была основана в октябре 2019 года во время празднования Всемирного дня оперы. Инициатива оказывает поддержку молодым певцам, продвижению которых помогают ее амбассадоры и эксперты, в том числе Суми Чо, Томас Хэмпсон, Лизетт Оропеса и Дмитрий Корчак.

В новом сезоне к ним присоединились два оперных режиссера: Дмитрий Черняков стал экспертом, Дамиано Микьелетто — амбассадором ОЗМ.

«Я горжусь тем, что вошел в состав экспертов "Оперы за мир" наряду со многими замечательными коллегами и организациями, — говорит Дмитрий Черняков. — Я уверен, что новое движение сыграет важную роль в развитии нашего искусства и даст возможность молодым талантам со всего мира проявить себя. Я c удовольствием окажу им поддержку, а их таланты станут источником вдохновения для меня».

ОЗМ сотрудничает с более чем 60 партнерами по всему миру. Среди них Королевская опера в Лондоне, Опера Сан-Франциско, Баварская опера, Фестиваль Россини и Молодежная оперная программа Большого театра, основатель и художественный руководитель которой Дмитрий Вдовин является одним из учредителей ОЗМ и принимает активное участие в разработке ее художественной и артистической политики.

В этом году 25 октября ОЗМ отметит Всемирный день оперы концертом, который будет транслироваться из Бразилии, Франции, Китае, Иордании, США, Чили, Германии, России, Мексике, Канаде, ЮАР, Великобритании и Колумбии на стриминговой платформе OperaVision.

На концерте выступят всемирно известные музыканты, включая амбассадоров и экспертов ОЗМ, а также исполнители в категориях «Молодые таланты» и «Точки соприкосновения». Россию будут представлять воспитанники Молодежной оперной программы Большого театра Виктория Каркачева и Николай Землянских.

Кроме того, в ближайших планах планах ОЗМ участие в Фестивале духовной музыки в Боготе, серия онлайн-бесед «Опера за мир — точки соприкосновения» на стриминговой платформе Idagio, продолжение реализации программы «Глобальные точки соприкосновения», направленной на привлечение выдающихся исполнителей к продвижению исполнительских искусств в различных регионах мира.







