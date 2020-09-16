Маркет авторской фотокниги пройдет в Москве

© FotoBookMarket

25 и 26 сентября в Сахаровском центре будет проходить третий московский маркет фотокниг независимых издателей FotoBookMarket.

Маркет организуют Центр документальной фотографии Fotodoc, издательство Treemedia и коллектив Russian Independent Selfpublished.

Участники из Москвы и Петербурга представят на FotoBookMarket новинки и бестселлеры российской авторской фотокниги, авторскую тиражную фотографию и графику. Также в продаже будут книги по теории, истории и практике фотографии.

В параллельной программе FotoBookMarket в этом году встречи с экспертами, презентация издательского проекта академии «Фотографика» и подведение итогов конкурса книжных макетов Untitled (Dummy Award), 2020.

Вход свободный. Маркет будет проводиться с соблюдением мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU