Маркет авторской фотокниги пройдет в Москве

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25 и 26 сентября в Сахаровском центре будет проходить третий московский маркет фотокниг независимых издателей FotoBookMarket.
Маркет организуют Центр документальной фотографии Fotodoc, издательство Treemedia и коллектив Russian Independent Selfpublished.
Участники из Москвы и Петербурга представят на FotoBookMarket новинки и бестселлеры российской авторской фотокниги, авторскую тиражную фотографию и графику. Также в продаже будут книги по теории, истории и практике фотографии.
В параллельной программе FotoBookMarket в этом году встречи с экспертами, презентация издательского проекта академии «Фотографика» и подведение итогов конкурса книжных макетов Untitled (Dummy Award), 2020.
Вход свободный. Маркет будет проводиться с соблюдением мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.
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