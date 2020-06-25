Идет прием заявок на участие в первом конкурсе книжных макетов Untitled (Dummy Award)

Организаторы конкурса книжных макетов Untitled (Dummy Award), 2020 проводят прием заявок от фотографов, художников и дизайнеров, работающих с фотографическими изображениями. Конкурс проводится впервые.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 августа прислать цифровой макет своей ранее не опубликованной в виде печатного издания работы. Заявки принимаются по адресу 2020untitled@gmail.com с пометкой Dummy, 2020.

Участие в конкурсе платное. Подробнее об оформлении заявок и условиях конкурса можно узнать на его сайте.

Пять финалистов будут приглашены к открытому онлайн-обсуждению своих проектов с членами жюри и экспертами. Победитель получит на руки тираж своей книги/зина, напечатанный в издательстве Recurrent Books.

Жюри конкурса:

Екатерина Зуева — независимый исследователь фотографии, программный директор фестиваля «Фотобукфест» (2017–2018), куратор выставочных проектов Центра фотографии имени братьев Люмьер (2010–2018).

— независимый исследователь фотографии, программный директор фестиваля «Фотобукфест» (2017–2018), куратор выставочных проектов Центра фотографии имени братьев Люмьер (2010–2018). Саша Маршани — коллекционер, художник, дизайнер, основатель микроиздательства Samopal Books, куратор выставок «ГРАУНД зин. Книга, которой нет» (2016) и «ГРАУНД зин. Книги, которые есть» (2017), куратор фестиваля «ГРАУНД зин фест» (2017),организатор международной ярмарки арт-книги DEFICIT (2019).

— коллекционер, художник, дизайнер, основатель микроиздательства Samopal Books, куратор выставок «ГРАУНД зин. Книга, которой нет» (2016) и «ГРАУНД зин. Книги, которые есть» (2017), куратор фестиваля «ГРАУНД зин фест» (2017),организатор международной ярмарки арт-книги DEFICIT (2019). Сергей Новиков — фотограф, художник; книжные версии его проектов входили в шорт-листы Images Vevey Book Award 2019, Luma Rencontres Dummy Book Award Arles 2017, 2016, Photobookfest Moscow Dummy Award 2018, 2017, The Anamorphosis Prize 2016, DOCfield Dummy Award 2016, Fiebre Photobook Festival Dummy Award 2015, Lucie Scholarship 2015.

— фотограф, художник; книжные версии его проектов входили в шорт-листы Images Vevey Book Award 2019, Luma Rencontres Dummy Book Award Arles 2017, 2016, Photobookfest Moscow Dummy Award 2018, 2017, The Anamorphosis Prize 2016, DOCfield Dummy Award 2016, Fiebre Photobook Festival Dummy Award 2015, Lucie Scholarship 2015. Марго Овчаренко — художница, создающая визуальные высказывания с помощью портретной фотографии; окончила Московскую школу фотографии и мультимедиа имени Родченко в 2011 году, в 2015-м при поддержки фонда Fulbright получила магистерский диплом в области фотографии в Hunter College (Нью-Йорк); ее фотозин «Страна женщин» вошел в шорт-лист конкурса фотокниг The Paris Photo — Aperture 2018; с 2019 года преподает в Московской школе фотографии имени Родченко.

Конкурс будет сопровождаться публичной образовательной дискуссионной программой с участием экспертов в сфере фотографии и фотокнижного рынка.

Первая дискуссия состоится 26 июня. О своих последних релизах, работе с авторами и ближайшем будущем расскажут создатели фотокнижных микроиздательств из Амстердама, Москвы, Берлина и Риги.











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