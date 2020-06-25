Идет прием заявок на участие в первом конкурсе книжных макетов Untitled (Dummy Award)

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Организаторы конкурса книжных макетов Untitled (Dummy Award), 2020 проводят прием заявок от фотографов, художников и дизайнеров, работающих с фотографическими изображениями. Конкурс проводится впервые.
Для участия в конкурсе необходимо до 1 августа прислать цифровой макет своей ранее не опубликованной в виде печатного издания работы. Заявки принимаются по адресу 2020untitled@gmail.com с пометкой Dummy, 2020.
Участие в конкурсе платное. Подробнее об оформлении заявок и условиях конкурса можно узнать на его сайте.
Пять финалистов будут приглашены к открытому онлайн-обсуждению своих проектов с членами жюри и экспертами. Победитель получит на руки тираж своей книги/зина, напечатанный в издательстве Recurrent Books.
Жюри конкурса:
Конкурс будет сопровождаться публичной образовательной дискуссионной программой с участием экспертов в сфере фотографии и фотокнижного рынка.
Первая дискуссия состоится 26 июня. О своих последних релизах, работе с авторами и ближайшем будущем расскажут создатели фотокнижных микроиздательств из Амстердама, Москвы, Берлина и Риги.
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