Лауреата спецприза Французского института в рамках Премии Курёхина объявят онлайн

© Institut français de Russie

17 сентября в рамках Премии имени Сергея Курёхина за 2019 год в прямом эфире в интернете будет объявлен обладатель специального приза Французского института.

Начало в 19:00, зрители могут присоединиться к Zoom-конференции и задать вопросы участникам встречи. Для участия необходима регистрация, ссылка на конференцию будет выслана за два часа до встречи.

Специальный приз Французского института — три месяца творческой резиденции для художника в Париже — ежегодно вручается одному из номинантов Премии имени Сергея Курёхина, вошедших в лонг-лист.

Помимо объявления лауреата в программе онлайн-встречи обсуждение арт-резиденции с учредителями конкурса и лауреатами прошлых лет в номинации Французского института.

Спикеры:

Анастасия Курёхина , художественный руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курёхина;

, художественный руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курёхина; Паскаль Сливански , директор Французского института в Санкт-Петербурге.

, директор Французского института в Санкт-Петербурге. Матильд Лажарриж, представитель Французского института в Париже.

К встрече присоединятся победители специального приза Французского института прошлых лет.

Мероприятие проводится совместно с Французским институтом в Санкт-Петербурге







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