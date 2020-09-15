«Овсянки» вернутся на экраны российских кинотеатров

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Сеть кинотеатров «Каро» в рамках проекта в «Каро.Арт» выпустит в повторный прокат драму Алексея Федорченко «Овсянки». Показы пройдут в кинотеатрах «Каро» в Москве (24-27 сентября), Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Калининграде (1-4 октября).
Десять лет назад «Овсянки» получили пять наград на Венецианском кинофестивале, в том числе приз FIPRESCI и приз за лучшую операторскую работу (Михаил Кричман). В России фильм Алексея Федорченка завоевал две статуэтки премии «Ника» — за лучший сценарий и музыку, а также «Золотого орла» за лучшую роль второго плана (Виктор Сухоруков). Картина выходила в России в ограниченном прокате.
24 сентября в 20:00 состоится предпрокатный показ фильма «Овсянки» с кинопленки 35-мм в большом зале киноцентра «Октябрь», а также встреча с режиссером Алексеем Федорченко, продюсером Игорем Мишиным и главным редактором журнала «Искусство кино», кинокритиком Антоном Долиным.
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