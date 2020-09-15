«Овсянки» вернутся на экраны российских кинотеатров

© КАРО

Сеть кинотеатров «Каро» в рамках проекта в «Каро.Арт» выпустит в повторный прокат драму Алексея Федорченко «Овсянки». Показы пройдут в кинотеатрах «Каро» в Москве (24-27 сентября), Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Калининграде (1-4 октября).

Десять лет назад «Овсянки» получили пять наград на Венецианском кинофестивале, в том числе приз FIPRESCI и приз за лучшую операторскую работу (Михаил Кричман). В России фильм Алексея Федорченка завоевал две статуэтки премии «Ника» — за лучший сценарий и музыку, а также «Золотого орла» за лучшую роль второго плана (Виктор Сухоруков). Картина выходила в России в ограниченном прокате.

24 сентября в 20:00 состоится предпрокатный показ фильма «Овсянки» с кинопленки 35-мм в большом зале киноцентра «Октябрь», а также встреча с режиссером Алексеем Федорченко, продюсером Игорем Мишиным и главным редактором журнала «Искусство кино», кинокритиком Антоном Долиным.

«Овсянки» (Россия, 2010)

Режиссер: Алексей Федорченко

Автор сценария: Денис Осокин

Оператор: Михаил Кричман

Художники: Андрей Понкратов, Алексей Потапов

Композитор: Андрей Карасев

В ролях: Юрий Цурило, Игорь Сергеев, Юлия Ауг, Виктор Сухоруков, Лариса Домаскина, Вячеслав Мелехов, Ольга Добрина, Иван Тушин, Ольга Гилева, Елена Руссу.



Синопсис: Мирон Алексеевич — директор бумажно-целлюлозного комбината — едет хоронить жену Таню в те места, где они когда-то проводили медовый месяц. Едет не один, а с фотографом по имени Аист, которому по дороге рассказывает трогательные подробности своей жизни с Таней. В повествование вплетаются воспоминания героев, а также обряды и верования народа мери — малочисленного финского племени, когда-то жившего в Северном Поволжье и растворившегося среди русских.





Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU