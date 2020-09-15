 
17:30 15 сентября 2020Новости
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Архитекторы призвали не устанавливать памятник Маршаку на Лялиной площади

News_detailed_picture© Георгий Франгулян

Четырнадцать российских архитекторов подписали заявление против установки четырехметрового бронзового памятника Самуилу Маршаку, который собираются открыть на Лялиной площади в центре Москвы в ноябре 2020 года.

COLTA.RU приводит заявление полностью:


Мы, российские архитекторы, обеспокоены ситуацией, которая сложилась сегодня вокруг Лялиной площади. Жители города поставлены перед фактом: на площади будет установлен памятник С.Я. Маршаку работы Георгия Франгуляна.

Однако Лялина площадь сама по себе является историческим и архитектурным памятником. Ее «неофициальный», камерный характер, отсутствие вертикальной доминанты и высокого пафоса делают ее уникальной частью города, подлинной городской достопримечательностью, носителем духа старой, непарадной Москвы.

Именно поэтому в мае 2019 года вся Лялина площадь в качестве единого архитектурного ансамбля была признана выявленным объектом культурного наследия, что означает, что на площади запрещено «проводить работы, изменяющие» ее «облик, объемно-планировочные решения» и т.п. (Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст. 47.3, п. 1), а сам проект Георгия Франгуляна вызвал негативную реакцию местных жителей.

По нашему мнению, новый монумент не соответствует масштабу площади, разрушает ее архитектурный ансамбль и атмосферу. Тем самым памятник Маршаку рискует стать и памятником нашему неуважению к городу и его истории. Мы призываем инициаторов установки монумента и городские власти найти для него другое место и сохранить исторический облик и дух Лялиной площади.



Ольга Алексакова, Buromoscow
Михаил Бейлин, Citizenstudio
Александр Бродский, Бюро Александра Бродского
Юлия Бурдова, Buromoscow
Антон Горленко, Gorlenko Studio
Юрий Григорян, «Меганом»
Иван Курячий, «Новая земля»
Борис Левянт, ABD architects
Тамара Мурадова, Archiproba Studios
Дарья Парамонова, Strelka Architects
Леонид Слонимский, Kosmos Architects
Никита Токарев, МАРШ
Иван Трофимов, Blockstudio
Наталия Трофимова, Blockstudio


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