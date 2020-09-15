Умер Валентин Непомнящий

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Сегодня, 15 сентября, в Москве в возрасте 86 лет умер литературовед-пушкинист Валентин Непомнящий.
Об этом сообщил литературовед Николай Подосокорский.
Валентин Семенович Непомнящий родился в 1934 году в Ленинграде, в 1957 году окончил отделение классической филологии филологического факультета МГУ.
В 1963–1992 годах работал редактором в журнале «Вопросы литературы», вел факультативы во Второй физико-математической школе. В конце 1960-х был исключен из КПСС за подготовку коллективного письма в поддержку политзаключенных Юрия Галанскова и Александра Гинзбурга.
Специализировался на творчестве Александра Сергеевича Пушкина. С 1988 года был председателем Пушкинской комиссии Института мировой литературы РАН (ИМЛИ), с 1992 года — старшим научным сотрудником ИМЛИ. Доктор филологических наук (1999, по докладу «Феномен Пушкина как научная проблема: к методологии историко-литературного изучения»).
Автор книг «Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине» (1983, дополненное издание 1987), «Пушкин. Русская картина мира» (1999, Государственная премия России 2000 года в области просветительской деятельности), «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы» (2001), «На фоне Пушкина» (2014).
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