В Москве появится Музей восстания машин

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18 сентября на территории кластера «Красный Октябрь» в центре Москвы откроется Музей восстания машин, основанный на принципе art recycle – искусства превращать в арт-объекты обычные предметы, подлежащие утилизации.
Как сообщают создатели музея, при подготовке экспозиции была переработана тысяча тонн автохлама, собрано 50 тонн фактурных запчастей, 1000 м цепей, 500 коленвалов, 700 автомобильных дисков, 5000 поршней, из которых 15 кузнецов со всей России изготовили 150 экспонатов общим весом более 100 тонн.
В Музее восстания машин будет восемь тематических залов общей площадью более 1500 кв.м. Там разместятся Автоботы и Десептиконы, лаборатория Тони Старка, супергерои Marvel и DC Comics, Терминатор, мифические животные, аниматронные роботы, персонажи фильмов ужасов, мотобайки, транспортные средства из вселенной «Призрачного гонщика» и автомобиль Багги, выполненный по мотивам кинофильма «Безумный Макс».
Посетителей также ожидают аттракционы виртуальной реальности, лазерный лабиринт, разнообразные мастер-классы, школа бутафорского мастерства, сувенирный магазин и интерактивные шоу-спектакли.
У входа в музей будут установлены герои блокбастера «Трансформеры» Оптимус Прайм и Бамблби, выполненные из металла в натуральную величину.
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