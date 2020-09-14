«У фестиваля в Вербье есть русские спонсоры. Вполне вероятно, те же люди имеют дома в окрестностях Истры»
Дирижер Василий Петренко о своем фестивале в музее «Новый Иерусалим»14 сентября 2020582
С 23 по 27 сентября в кинотеатрах «Звезда», «Салют» и «Факел» сети «Москино» пройдет второй фестиваль «Панорама», краткий путеводитель по главным фестивалям Европы.
Как сообщает сайт «Москино», главная тема фестиваля в этом году — медиакритика.
В программе шесть фильмов:
«Просмотровая будка» (The Viewing Booth, Израиль-США, 2019), реж. Раанан Александрович
Формалистский триллер, возникший из просмотра роликов на YouTube о палестино-израильском конфликте.
«Создавая Монтгомери Клифта» (Making Montgomery Clift, США, 2018), реж. Роберт Андерсон Клифт, Хиллари Деммон
Биографический фильм-эссе о звезде Голливуда.
«VHYes» (США, 2019), реж. Джек Генри Роббинс
Hостальгический оммаж эпохе VHS-кассет.
«Женщина, которая убежала» (Domangchin Yeoja / The Woman Who Ran, Южная Корея, 2020), реж. Хон Сан Су
Парадоксальная мелодрама, завоевавшая приз за лучшую режиссуру на Берлинале-2020.
«Мой мексиканский брецель» (My Mexican Bretzel, Испания, 2019), реж. Нурия Хименес
История любви, воссозданная из частного киноархива, принадлежащего семье режиссера.
«Городской пейзаж» (Cityscape, Канада, 2019) и «Центральный регион» (La Région Centrale, Канада, 1971), реж. Майкл Сноу
Работа классика канадского авангарда, дополненная его короткометражкой 2019 года.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:07«Москино» представит фестиваль «Панорама»
15:50«Искусство кино» выпускает в повторный прокат «Восхождение» Ларисы Шепитько
14:33Фильмы «Кинотавра» покажут в Парке Горького
13:25Наадя, Kedr Livanskiy и «Дайте танк (!)» выступят на фестивале Московской школы музыки
12:54Российские деятели культуры выступили в поддержку народа Беларуси
11:55Умер Тутс Хибберт
12 сентября 2020
21:58«Земля кочевников» Хлои Чжао победила на Венецианском кинофестивале
11 сентября 2020
18:06MusicAeterna four откроют сезон в филармонии «Триумф»
17:00Фильм Евгения Григорьева «Про рок» вышел в интернет-прокатВсе новости
Дирижер Василий Петренко о своем фестивале в музее «Новый Иерусалим»14 сентября 2020582
Чему должен учиться журналист сегодняшнего дня, рассказывает основатель Международной медиашколы в Салониках — и приглашает молодых спецов на занятия онлайн-академии11 сентября 20202390
Письма из Минска11 сентября 20204162
Минская художница задержана за перформанс у Дворца искусств11 сентября 20202332
Лидер «Центра» о новом альбоме «Абсолютное почтение человека», современных диктатурах и народном трибьют-проекте11 сентября 20202068
Чему и как будут учить в лаборатории Юрия Муравицкого в МШНК11 сентября 20201851
Контексты и смыслы российской поп-музыки, гендерный анализ и ностальгия по советскому: Александр Горбачев, Юрий Сапрыкин и Кристина Сарханянц обсуждают «Новую критику»10 сентября 20203342
Вышел русский перевод «Эстетической бесконечности» Поля Валери10 сентября 20202582
Сергей Бондаренко об автобиографии Вуди Аллена и ее герое, которого, возможно, не было9 сентября 20204445
ЖЦСИ «Цикорий» везет в Москву Железногорскую биеннале9 сентября 20202513
Нетребко и Плетнев снова с нами. Московский сезон открыт9 сентября 20202806
Александр Першай — о том, почему экспертное сообщество не всегда принимает активистские исследования9 сентября 20202849