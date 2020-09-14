«Москино» представит фестиваль «Панорама»

Кадр из фильма «Женщина, которая убежала» © «Москино»

С 23 по 27 сентября в кинотеатрах «Звезда», «Салют» и «Факел» сети «Москино» пройдет второй фестиваль «Панорама», краткий путеводитель по главным фестивалям Европы.

Как сообщает сайт «Москино», главная тема фестиваля в этом году — медиакритика.

В программе шесть фильмов:

«Просмотровая будка» (The Viewing Booth, Израиль-США, 2019), реж. Раанан Александрович

Формалистский триллер, возникший из просмотра роликов на YouTube о палестино-израильском конфликте.

«Создавая Монтгомери Клифта» (Making Montgomery Clift, США, 2018), реж. Роберт Андерсон Клифт, Хиллари Деммон

Биографический фильм-эссе о звезде Голливуда.

«VHYes» (США, 2019), реж. Джек Генри Роббинс

Hостальгический оммаж эпохе VHS-кассет.

«Женщина, которая убежала» (Domangchin Yeoja / The Woman Who Ran, Южная Корея, 2020), реж. Хон Сан Су

Парадоксальная мелодрама, завоевавшая приз за лучшую режиссуру на Берлинале-2020.

«Мой мексиканский брецель» (My Mexican Bretzel, Испания, 2019), реж. Нурия Хименес

История любви, воссозданная из частного киноархива, принадлежащего семье режиссера.

«Городской пейзаж» (Cityscape, Канада, 2019) и «Центральный регион» (La Région Centrale, Канада, 1971), реж. Майкл Сноу

Работа классика канадского авангарда, дополненная его короткометражкой 2019 года.



Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.







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