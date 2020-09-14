 
17:07 14 сентября 2020Новости
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«Москино» представит фестиваль «Панорама»

News_detailed_pictureКадр из фильма «Женщина, которая убежала»© «Москино»

С 23 по 27 сентября в кинотеатрах «Звезда», «Салют» и «Факел» сети «Москино» пройдет второй фестиваль «Панорама», краткий путеводитель по главным фестивалям Европы.

Как сообщает сайт «Москино», главная тема фестиваля в этом году — медиакритика.

В программе шесть фильмов:

  • «Просмотровая будка» (The Viewing Booth, Израиль-США, 2019), реж. Раанан Александрович
    Формалистский триллер, возникший из просмотра роликов на YouTube о палестино-израильском конфликте.

  • «Создавая Монтгомери Клифта» (Making Montgomery Clift, США, 2018), реж. Роберт Андерсон Клифт, Хиллари Деммон
    Биографический фильм-эссе о звезде Голливуда.

  • «VHYes» (США, 2019), реж. Джек Генри Роббинс
    Hостальгический оммаж эпохе VHS-кассет.

  • «Женщина, которая убежала» (Domangchin Yeoja / The Woman Who Ran, Южная Корея, 2020), реж. Хон Сан Су
    Парадоксальная мелодрама, завоевавшая приз за лучшую режиссуру на Берлинале-2020.

  • «Мой мексиканский брецель» (My Mexican Bretzel, Испания, 2019), реж. Нурия Хименес
    История любви, воссозданная из частного киноархива, принадлежащего семье режиссера.

  • «Городской пейзаж» (Cityscape, Канада, 2019) и «Центральный регион» (La Région Centrale, Канада, 1971), реж. Майкл Сноу
    Работа классика канадского авангарда, дополненная его короткометражкой 2019 года.


Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.


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