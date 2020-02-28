Вручены призы Берлинале

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Сегодня, 29 февраля, состоялась церемония награждения лауреатов 70-го Берлинского международного кинофестиваля. Приз «Золотой медведь» за лучший фильм основной конкурсной программы получила картина Мохаммада Расулофа «Зла не существует» (Sheytan vojud nadarad / There Is No Evil, Германия-Чехия-Иран).
Принимая награду, члены авторского коллектива фильма выразили сожаление, что режиссер Мохаммад Расулоф не смог приехать на церемонию в Берлин, поскольку находится в Иране под домашним арестом и не может покидать пределы страны.
Гран-при международного жюри во главе с британским актером Джереми Айронсом получила картина Элизы Хиттман «Никогда редко иногда всегда» (Never Rarely Sometimes Always, США), лучшим режиссером признан Хон Сан Су, представивший в Берлине фильм «Женщина, которая убежала» (Domangchin yeoja / The Woman Who Ran, Южная Корея).
Обладателями «Серебряных медведей» за лучшую актерскую игру стали Паула Бер, которая исполнила главную роль в «Ундине» (Undine, Германия-Франция) Кристиана Петцольда, и Элио Джермано — за роль в фильме Джорджо Диритти «Я хотел спрятаться» (Volevo nascondermi / Hidden Away, Италия).
«Серебряный медведь» за выдающийся художественный вклад присужден Юргену Юргесу, оператору фильма «Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель, «Серебрянный медведь» за лучший сценарий — братьям Фабио и Дамиано Д'Инноченцо, сценаристам и режиссерам фильма «Плохие сказки» (Favolacce / Bad Tales, Италия-Швейцария).
Специальный приз 70-го Берлинале получила картина «Удали историю» (Effacer l’historique / Delete History, Франция-Бельгия) Бенуа Делепина и Гюстава Керверна.
Список обладателей главных наград Берлинале опубликован на сайте фестиваля. В основной конкурсной были представлены 18 картин, созданных кинематографистами из Аргентины, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Ирана, Италии, Камбоджи, Мексики, Нидерландов, России, США, Тайваня, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Южной Кореи.
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