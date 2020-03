Вручены призы Берлинале

© Berlinale

Сегодня, 29 февраля, состоялась церемония награждения лауреатов 70-го Берлинского международного кинофестиваля. Приз «Золотой медведь» за лучший фильм основной конкурсной программы получила картина Мохаммада Расулофа «Зла не существует» (Sheytan vojud nadarad / There Is No Evil, Германия-Чехия-Иран).

Принимая награду, члены авторского коллектива фильма выразили сожаление, что режиссер Мохаммад Расулоф не смог приехать на церемонию в Берлин, поскольку находится в Иране под домашним арестом и не может покидать пределы страны.

Гран-при международного жюри во главе с британским актером Джереми Айронсом получила картина Элизы Хиттман «Никогда редко иногда всегда» (Never Rarely Sometimes Always, США), лучшим режиссером признан Хон Сан Су, представивший в Берлине фильм «Женщина, которая убежала» (Domangchin yeoja / The Woman Who Ran, Южная Корея).

Обладателями «Серебряных медведей» за лучшую актерскую игру стали Паула Бер, которая исполнила главную роль в «Ундине» (Undine, Германия-Франция) Кристиана Петцольда, и Элио Джермано — за роль в фильме Джорджо Диритти «Я хотел спрятаться» (Volevo nascondermi / Hidden Away, Италия).

«Серебряный медведь» за выдающийся художественный вклад присужден Юргену Юргесу, оператору фильма «Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель, «Серебрянный медведь» за лучший сценарий — братьям Фабио и Дамиано Д'Инноченцо, сценаристам и режиссерам фильма «Плохие сказки» (Favolacce / Bad Tales, Италия-Швейцария).

Специальный приз 70-го Берлинале получила картина «Удали историю» (Effacer l’historique / Delete History, Франция-Бельгия) Бенуа Делепина и Гюстава Керверна.

Список обладателей главных наград Берлинале опубликован на сайте фестиваля. В основной конкурсной были представлены 18 картин, созданных кинематографистами из Аргентины, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Ирана, Италии, Камбоджи, Мексики, Нидерландов, России, США, Тайваня, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Южной Кореи.























Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU