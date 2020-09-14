Умер Тутс Хибберт

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11 сентября в Кингстоне в возрасте 77 лет умер ямайский музыкант, один из основоположников регги Тутс Хибберт.
Об этом сообщает loudersound.com.
Фредерик Натаниэль Хибберт родился в 1942 году в городе Мей-Пен на Ямайке в семье адвентистских проповедников, с детства пел госпел, в 1961 году создал собственную группу Maytals. К середине 1960-х она вошла в число самых популярных вокальных групп Ямайки, а песни Maytals, написанные Тутсом Хиббертом, трижды побеждали на национальном песенном конкурсе.
В 1966 году Тутса Хибберта отправили за решету за хранение марихуаны. Полтора года тюремного опыта отразились на творчестве музыканта и стали темой хита «54–46 That's My Number». В другой его песне конца 1960-х, «Do The Reggay», чуть ли не впервые прозвучало слово «рэгги», давшее имя одному из популярнейших направлений в современной музыке. Считается, что во многом благодаря альбому Maytals «Funky Kingston», вышедшему в Великобритании в 1972 году, за год до первого международного релиза Боба Марли, стиль регги получил международное признание. Музыка Тутса Хибберта и его группы также звучала в криминальной драме «Тернистый путь» (The Harder They Come, 1972) — первом ямайском фильме, ставшем хитом за пределами страны.
Большой популярностью пользовались выступления Тутса Хибберта Maytals в Лос-Анджелесе (1975) и Лондоне (1980), записи которых были изданы в виде альбомов. Последняя пластинка группы, «Knock Out!», вышла в 1981 года, после чего оригинальный состав Maytals распался.
Тутс Хибберт продолжнил сольную карьеру, выступал и записывался с разным музыкантами, гастролировал по всему миру. В 1988 году сборник главных хитов Тутса Хибберта «Toots In Memphis» принес ему первую номинацию на премию «Грэмми», а в 2005 году пластинка «True Love» получила «Грэмми» в категории «Лучший регги-альбом».
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