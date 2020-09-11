Фильм Евгения Григорьева «Про рок» вышел в интернет-прокат

10 сентября состоялся онлайн-релиз фильма Евгения Григорьева «Про рок», который выходил в ограниченный прокат в кинотеатрах в 2017 году, но до сих пор не был представлена на цифровых платформах.

Фильм доступен на площадках nonfiction.film, Okko и IVI, с 24 сентября он появится на START.

«Трагикомедия о поколении тридцатилетних. Ироничный блокбастер про мечту и обстоятельства вечно молодых и вечно пьяных», — говорится о фильме «Про рок» на его официальном сайте.

На протяжении пяти лет режиссер Евгений Григорьев прослеживал этапы пути трех молодых уральских групп Cosmic Latte, «Сам себе Джо» и «Городок чекистов», отобранных на кастинге Владимиром Шахриным, Сергеем Бобунцом и другими рок-звездами. Эти молодые ребята идут к успеху через видимые и невидимые препятствия, встречая на пути любовь, кумиров, муки творчества, безденежье и легкие алкогольные напитки.

Два года картина шла в ограниченном прокате, собирая полные залы. Два раза был аншлаг в большом зале московского киноцентра «Октябрь», вмещающем 1500 человек. Фильм получил Гран-при кинофестиваля «Движение», спецприз фестиваля Rusdocfilmfest-3 в Нью-Йорке, а также был номинирован на кинопремии «Ника», «Золотой Орел» и «Белый Слон».

В онлайн-кинотеатрах демонстрируется режиссерская версия фильма, отличающаяся от прокатной на 12 минут: добавлено несколько дополнительных эпизодов, богаче раскрывающих замысел и философию режиссера. Именно так была задумана эта картина авторами изначально, однако фильм пришлось сократить из-за требований к таймингу кинотеатров.

«124 минуты — именно в таком хронометраже была рождена кинокартина, и я рад, что теперь у всех есть возможность увидеть полотно целиком, с эпизодами, которые хоть и не влияют на сюжет, но создают определенное настроение и атмосферу фильма», — говорит Евгений Григорьев.







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