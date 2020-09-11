На ярмарке Cosmoscow обсудят музей как социальный институт в эпоху глобальных кризисов
© Музей современного искусства «Гараж»
13 сентября на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в рамках секции Cosmoscow Talks пройдет организованный The Garage Journal круглый стол, который будет посвящен изменению функций музея как социального института в России в условиях пандемии COVID-19 и других глобальных кризисов.
Начало в 15:30, вход по билетам на ярмарку Cosmoscow, прямая трансляция круглого стола будет вестись в фейсбуке Музея современного искусства «Гараж».
Директора и кураторы ключевых российских музеев обсудят стратегии взаимодействия российских музеев со своими посетителями, способы привлечения финансирования и другие аспекты музейной деятельности, приобретающие особую важность в кризисных ситуациях.
Модератор дискуссии — Влад Струков, главный редактор The Garage Journal.
Участники круглого стола «Музей как социальный институт в эпоху глобальных кризисов»:
- Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM (Пермь);
- Антон Белов, директор Музея современного искусства «Гараж» (Москва);
- Кристина Горланова, заведующая Уральским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Екатеринбург);
- Петр Жеребцов, куратор, Центр культуры ЦК19 на русском (Новосибирск);
- Алиса Савицкая, куратор, руководитель отдела выставок Волго-Вятского филиала Госу-дарственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Нижний Новгород);
- Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (Москва);
- Илья Шипиловских, заместитель директора по экспозиционно-выставочной деятельности Ельцин Центра (Екатеринбург).
Круглый стол «Музей как социальный институт в эпоху глобальных кризисов» пройдет в рамках подготовки к новому выпуску The Garage Journal (тема номера — «After Crises: Art, Museums, and New Socialities»), который выйдет весной 2021 года.
The Garage Journal — это рецензируемый научный журнал открытого доступа, посвященный проблемам современного искусства, культуры и музейного дела в российском и мировом контекстах. В журнале публикуются (на английском, немецком и русском языках) эмпирические, теоретические и спекулятивные исследования разных жанров. Первый номер планируется к выпуску в ноябре 2020 года.
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