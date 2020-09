На ярмарке Cosmoscow обсудят музей как социальный институт в эпоху глобальных кризисов

© Музей современного искусства «Гараж»

13 сентября на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в рамках секции Cosmoscow Talks пройдет организованный The Garage Journal круглый стол, который будет посвящен изменению функций музея как социального института в России в условиях пандемии COVID-19 и других глобальных кризисов.

Начало в 15:30, вход по билетам на ярмарку Cosmoscow, прямая трансляция круглого стола будет вестись в фейсбуке Музея современного искусства «Гараж».

Директора и кураторы ключевых российских музеев обсудят стратегии взаимодействия российских музеев со своими посетителями, способы привлечения финансирования и другие аспекты музейной деятельности, приобретающие особую важность в кризисных ситуациях.

Модератор дискуссии — Влад Струков, главный редактор The Garage Journal.

Участники круглого стола «Музей как социальный институт в эпоху глобальных кризисов»:

Наиля Аллахвердиева , директор Музея современного искусства PERMM (Пермь);

, директор Музея современного искусства PERMM (Пермь); Антон Белов , директор Музея современного искусства «Гараж» (Москва);

, директор Музея современного искусства «Гараж» (Москва); Кристина Горланова , заведующая Уральским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Екатеринбург);

, заведующая Уральским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Екатеринбург); Петр Жеребцов , куратор, Центр культуры ЦК19 на русском (Новосибирск);

, куратор, Центр культуры ЦК19 на русском (Новосибирск); Алиса Савицкая , куратор, руководитель отдела выставок Волго-Вятского филиала Госу-дарственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Нижний Новгород);

, куратор, руководитель отдела выставок Волго-Вятского филиала Госу-дарственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Нижний Новгород); Зельфира Трегулова , генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (Москва);

, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (Москва); Илья Шипиловских, заместитель директора по экспозиционно-выставочной деятельности Ельцин Центра (Екатеринбург).



Круглый стол «Музей как социальный институт в эпоху глобальных кризисов» пройдет в рамках подготовки к новому выпуску The Garage Journal (тема номера — «After Crises: Art, Museums, and New Socialities»), который выйдет весной 2021 года.

The Garage Journal — это рецензируемый научный журнал открытого доступа, посвященный проблемам современного искусства, культуры и музейного дела в российском и мировом контекстах. В журнале публикуются (на английском, немецком и русском языках) эмпирические, теоретические и спекулятивные исследования разных жанров. Первый номер планируется к выпуску в ноябре 2020 года.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU