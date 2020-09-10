Театр на Малой Бронной откроет сезон спектаклем «Бульба. Пир»

«Это ценный взгляд, потому что это новый взгляд»
Контексты и смыслы российской поп-музыки, гендерный анализ и ностальгия по советскому: Александр Горбачев, Юрий Сапрыкин и Кристина Сарханянц обсуждают «Новую критику»10 сентября 2020270
19 сентября даст первое представление своего 75-го сезона Московский драматический театр на Малой Бронной. На сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе» состоится премьера спектакля Александра Молочникова «Бульба. Пир».
Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил на пресс-конференции в Москве художественный руководитель театра Константин Богомолов, передает ТАСС. Премьера была запланирована на апрель, но перенесена из-за пандемии. В спектакле участвуют Игорь Миркурбанов, Александр Кузнецов, Мария Шумакова, Юлия Хлынина, Леонид Тележинский, Алексей Вертков, Татьяна Лозовая и другие артисты.
В сезоне 2020/2021 театр планирует выпустить десять новых постановок. В конце октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village» пройдет премьера спектакля «Бесы» по Достоевскому в постановке Константина Богомолова. Впоследствии спектакль будет перенесен на Большую сцену «Дворца на Яузе». Также в октябре на малой сцене (на арендной площадке) состоится премьера спектакля «Оля+Сережа» по повести Юрия Трифонова «Другая жизнь» в постановке Евгении Громовой.
В первой половине ноября на основной сцене ТКЗ «Дворец на Яузе» будет представлен спектакль «Благоволительницы» по одноименному роману Джонатана Литтела. Спектакль ставит режиссер-дебютант выпускник ГИТИСа Микита Ильинчик. В декабре зрители впервые увидят спектакль автора и режиссера Саши Денисовой «Бэтман против Брежнева», посвященный эпохе застоя.
Во второй половине сезона выйдут спектакли «Уроки танго» Элмара Сенькова и «Летучая мышь» Кирилла Вытоптова, а Константин Богомолов поставит диптих «Москва» по «Месяцу в деревне» Тургенева и «Покровским воротам» Зорина.
Кроме того, в планах на 2021 год постановка Николая Рощина по пьесе Кирилла Фокина «Вечер в ресторане Sorbet Glace», Андрия Жолдака о Соломоне Михоэлсе и Александра Молочникова (название согласовывается), ведутся переговоры с Ренатой Литвиновой, предложившей театру свою авторскую постановку «Посмертные ранения».
Продолжит работу творческая лаборатория молодых режиссеров с участием выпускников и студентов театральных вузов Москвы и Петербурга. В конце октября — начале ноября выпускник РГИСИ Эдгар Закарян представит эскиз по «Гамлету» Шекспира. В случае успешного показа, спектакль будет принят к постановке на основной сцене театра.
В своем выступлении на пресс-конференции директор театра Константин Чернышев рассказал о ходе ремонта основного здания на Малой Бронной улице. По словам Чернышева, театр сможет вернуться туда осенью 2021 года.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:12Театр на Малой Бронной откроет сезон спектаклем «Бульба. Пир»
16:39В Екатеринбурге пройдет всегородской фестиваль Ural Music Night
14:53В Большом театре отменили спектакль «Дон Карлос»
13:50Молодых журналистов приглашают на онлайн-курс по глобальным медиасистемам
12:32Объявлена программа фестиваля «Дягилев. P.S.»
11:44Назначен новый гендиректор «Ленфильма»
Вчера
17:48Институт исследования стрит-арта запускает Школу хантеров
16:40Прекращено расследование дела о растрате в музее «Костенки»
14:36Slipknot выступят в МосквеВсе новости
Контексты и смыслы российской поп-музыки, гендерный анализ и ностальгия по советскому: Александр Горбачев, Юрий Сапрыкин и Кристина Сарханянц обсуждают «Новую критику»10 сентября 2020270
Вышел русский перевод «Эстетической бесконечности» Поля Валери10 сентября 2020505
Сергей Бондаренко об автобиографии Вуди Аллена и ее герое, которого, возможно, не было9 сентября 20201995
ЖЦСИ «Цикорий» везет в Москву Железногорскую биеннале9 сентября 20201070
Нетребко и Плетнев снова с нами. Московский сезон открыт9 сентября 20201283
Александр Першай — о том, почему экспертное сообщество не всегда принимает активистские исследования9 сентября 20201147
Ирина Актуганова открывает перспективу российского remote art8 сентября 20201455
Танцкооператив «Айседорино горе» относится к наследию с новой торжественностью8 сентября 20201529
Александр Ласкин вспоминает Виктора Соснору7 сентября 20202323
Евгений Антуфьев об уважении к профессии, фондах, музеях и гонорарах4 сентября 20205504
Екатерина Андреева о выставке «Немосква не за горами»4 сентября 20203685
«Любимовка-2020» глазами новой арт-дирекции фестиваля4 сентября 20203210