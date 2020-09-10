Театр на Малой Бронной откроет сезон спектаклем «Бульба. Пир»

19 сентября даст первое представление своего 75-го сезона Московский драматический театр на Малой Бронной. На сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе» состоится премьера спектакля Александра Молочникова «Бульба. Пир».

Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил на пресс-конференции в Москве художественный руководитель театра Константин Богомолов, передает ТАСС. Премьера была запланирована на апрель, но перенесена из-за пандемии. В спектакле участвуют Игорь Миркурбанов, Александр Кузнецов, Мария Шумакова, Юлия Хлынина, Леонид Тележинский, Алексей Вертков, Татьяна Лозовая и другие артисты.

В сезоне 2020/2021 театр планирует выпустить десять новых постановок. В конце октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village» пройдет премьера спектакля «Бесы» по Достоевскому в постановке Константина Богомолова. Впоследствии спектакль будет перенесен на Большую сцену «Дворца на Яузе». Также в октябре на малой сцене (на арендной площадке) состоится премьера спектакля «Оля+Сережа» по повести Юрия Трифонова «Другая жизнь» в постановке Евгении Громовой.

В первой половине ноября на основной сцене ТКЗ «Дворец на Яузе» будет представлен спектакль «Благоволительницы» по одноименному роману Джонатана Литтела. Спектакль ставит режиссер-дебютант выпускник ГИТИСа Микита Ильинчик. В декабре зрители впервые увидят спектакль автора и режиссера Саши Денисовой «Бэтман против Брежнева», посвященный эпохе застоя.

Во второй половине сезона выйдут спектакли «Уроки танго» Элмара Сенькова и «Летучая мышь» Кирилла Вытоптова, а Константин Богомолов поставит диптих «Москва» по «Месяцу в деревне» Тургенева и «Покровским воротам» Зорина.

Кроме того, в планах на 2021 год постановка Николая Рощина по пьесе Кирилла Фокина «Вечер в ресторане Sorbet Glace», Андрия Жолдака о Соломоне Михоэлсе и Александра Молочникова (название согласовывается), ведутся переговоры с Ренатой Литвиновой, предложившей театру свою авторскую постановку «Посмертные ранения».

Продолжит работу творческая лаборатория молодых режиссеров с участием выпускников и студентов театральных вузов Москвы и Петербурга. В конце октября — начале ноября выпускник РГИСИ Эдгар Закарян представит эскиз по «Гамлету» Шекспира. В случае успешного показа, спектакль будет принят к постановке на основной сцене театра.

В своем выступлении на пресс-конференции директор театра Константин Чернышев рассказал о ходе ремонта основного здания на Малой Бронной улице. По словам Чернышева, театр сможет вернуться туда осенью 2021 года.







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