В Большом театре отменили спектакль «Дон Карлос»

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Дирекция Большого театра отменила сегодняшнее представление оперы «Дон Карлос» в связи с тем, что у певца Ильдара Абдразакова обнаружен коронавирус.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.
«У Абдразакова сейчас после первого анализа будет проведен второй анализ, который подтвердит или опровергнет наличие у него коронавируса. Но спектакль отменен с его участием, и все, кто контактировал с певцом, будут также сдавать анализы на коронавирус», — рассказала Новикова.
В объявлении на сайте Большого театра говорится, что деньги за билеты, купленные на карту, будут возвращены на нее автоматически в течение 14 дней с даты отмены спектакля. Билеты, купленные за наличные в кассах Большого театра, можно вернуть до 20 сентября в кассе, которая находится в административном здании театра.
6 сентября опера Верди «Дон Карлос» в постановке Эдриана Ноубла открыла 245-й сезон Большого театра. Помимо Ильдара Абдразакова, который исполняет партию Филиппа II, среди артистов, занятых в спектакле, Анна Нетребко (Елизавета Валуа), Юсиф Эйвазов (Дон Карлос), Эльчин Азизов (Родриго), Денис Макаров (Великий инквизитор) и Агунда Кулаева (Княгиня Эболи).
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