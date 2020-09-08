«Геликон-опера» открывает сезон

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Танцкооператив «Айседорино горе» относится к наследию с новой торжественностью8 сентября 2020269
Сегодня, 8 сентября, состоится первое представление 31-го сезона Московского музыкального театра «Геликон-опера».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на прессслужбу театра, В программе премьера оперы Даргомыжского «Каменный гость» в постановке художественного руководителя «Геликон-оперы» Дмитрия Бертмана, дирижер-постановщик — Михаил Егиазарьян.
Над спектаклем «Каменный гость» также работали режиссер Галина Тимакова, художник-постановщик и художник по костюмам Алла Шумейко, художник по свету Денис Енюков, художник по видеодизайну Александр Андронов и художник по гриму Елена Наличаева.
Премьерная серия продолжится 9, 10, 11, 12 и 13 сентября, показы будут проходить в зале «Стравинский».
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