В Москве пройдет выставка Артура Аристакисяна

© Центр Вознесенского

16 сентября в Центре Вознесенского в Москве откроется выставка «Фотоувеличение», которая станет первым выставочным проектом режиссера Артура Аристакисяна. Центральный сюжет его художественного эксперимента – образ женщины в «мужском» мире насилия и преодоление коллективных травм XX века.

Как сообщает сайт Центра Вознесенского, выставка представляет собой эксперимент по созданию «пространственного кинематографа», соединение драматических образов XX века с текстами Омара Хайяма и самого режиссера в рамках единой интерактивной инсталляции.

«”Фотоувеличение” — это пример того, как современное искусство находит способы реабилитации трагедии реальности, преодоления травмы, укорененной в коллективном подсознательном, в ситуации постпостмодернизма», — говорит киновед, куратор кинопрограмм Центра Вознесенского Зоя Кошелева.

Экспозиция развернется в трех залах. В первом в черно-белых женских образах будет представлена история ХХ века, во втором видеопроект в жанре мокьюментари расскажет о вымышленном мире победившего матриархата, третий зал будет посвящен нашим современницам. По всем залам зрителей будут сопровождать медиаторы.

Выставка «Фотоувеличение» Артура Аристакисяна в Центре Вознесенского продлится до 11 октября.







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