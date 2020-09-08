В Москве пройдет выставка Артура Аристакисяна

Этическое обоснование проекта «Советский жест»
Танцкооператив «Айседорино горе» относится к наследию с новой торжественностью8 сентября 2020262
16 сентября в Центре Вознесенского в Москве откроется выставка «Фотоувеличение», которая станет первым выставочным проектом режиссера Артура Аристакисяна. Центральный сюжет его художественного эксперимента – образ женщины в «мужском» мире насилия и преодоление коллективных травм XX века.
Как сообщает сайт Центра Вознесенского, выставка представляет собой эксперимент по созданию «пространственного кинематографа», соединение драматических образов XX века с текстами Омара Хайяма и самого режиссера в рамках единой интерактивной инсталляции.
«”Фотоувеличение” — это пример того, как современное искусство находит способы реабилитации трагедии реальности, преодоления травмы, укорененной в коллективном подсознательном, в ситуации постпостмодернизма», — говорит киновед, куратор кинопрограмм Центра Вознесенского Зоя Кошелева.
Экспозиция развернется в трех залах. В первом в черно-белых женских образах будет представлена история ХХ века, во втором видеопроект в жанре мокьюментари расскажет о вымышленном мире победившего матриархата, третий зал будет посвящен нашим современницам. По всем залам зрителей будут сопровождать медиаторы.
Выставка «Фотоувеличение» Артура Аристакисяна в Центре Вознесенского продлится до 11 октября.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
15:58Выставка Леонида Тишкова в ГМИИ расскажет о Болдинской осени
14:29«Геликон-опера» открывает сезон
12:37В Москве пройдет выставка Артура Аристакисяна
11:50Выпускники ГИТИСа представят свои спектакли в Театральном центре «На Страстном»
10:33Евгений Марчелли стал художественным руководителем Театра имени Моссовета
Вчера
18:57В Минске задержана художница Надежда Саяпина
17:38Выставка Павла Леонова и Сергея Горшкова пройдет в Москве
15:49Российские писатели выпускают сборник рассказов в пользу бездомных
13:54Закрылась программа Александра АрхангельскогоВсе новости
Танцкооператив «Айседорино горе» относится к наследию с новой торжественностью8 сентября 2020262
Александр Ласкин вспоминает Виктора Соснору7 сентября 20201321
Евгений Антуфьев об уважении к профессии, фондах, музеях и гонорарах4 сентября 20204538
Екатерина Андреева о выставке «Немосква не за горами»4 сентября 20202917
«Любимовка-2020» глазами новой арт-дирекции фестиваля4 сентября 20202430
«Очень хочется верить, что все мальчики найдутся»: певица и продюсер перезаписала знаменитую песню «Центра» с мыслью о событиях в родной Белоруссии4 сентября 20202382
Программа «Изобретая будущее» в «Гараже»3 сентября 20202642
Новые альбомы «СБПЧ», Вити Исаева, «Комсомольска», «АИГЕЛ» и другие заметные релизы месяца3 сентября 20203352
Бар «На районе» открыл двери российским уличным художникам2 сентября 20203346
Как коронавирус ударил по массовым сценам в опере2 сентября 20203244
Московский диско-фанк-ансамбль прибавляет динамики: премьера третьего альбома2 сентября 20202576
О биографии Ирины Одоевцевой по документальным источникам1 сентября 20205569