Закрылась программа Александра Архангельского

© Телеканал «Россия-Культура»

Сегодня, 7 сентября, автор и ведущий телепрограммы «Тем временем» Александр Архангельский сообщил, что с этого сезона она больше не будет выходить в эфир канала «Россия-Культура».

«Программа завершила свою эфирную историю, которая продлилась 18 лет, — написал Александр Архангельский в своем фейсбуке, — 19-го сезона не будет. Начинали мы как тележурнал, перешли в формат дискуссии, пережили еще два обновления».

Он поблагодарил всех, с кем работал на протяжении истории программы, а также сообщил, что в ближайшее время вместе с журналистом Максимом Курниковым начнет «собирать средства на большой, сложный и дорогой в производстве документальный проект».

Итоговая информационно-аналитическая программа «Тем временем» выходила не канале «Культура» с 2002 года.

«Разговор в студии посвящен ключевым культурным событиям истории и актуальным явлениям, а также политическим и экономическим темам — в той мере, в какой они затрагивают интересы культуры, — говорится в описании программы на сайте канала. — Программа с выраженным авторским началом, с правом на субъективную оценку, но с обязательным правилом: давать разные точки зрения на любую проблему, сталкивать разные подходы».

За программу «Тем временем» Александр Архангельский был награжден премией ТЭФИ-2011 в номинации «Ведущий информационно-аналитической программы», а сама программа в 2007 году получила приз IV Всероссийского конкурса работников СМИ «За образцовое владение русским языком» в номинации «За небанальное освещение проблем русского языка».







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