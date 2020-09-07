БДТ объявил планы на новый сезон

Сбор труппы БДТ. 5 сентября 2020 года © Станислав Левшин

В своем 103-м сезоне БДТ имени Г.А. Товстоногова представит премьеры Андрея Могучего, Яна Фабра, Тиита Ойяссо и Эне-Лийс Семпер, Мотои Миуры, Романа Михайлова, Александра Молочникова, Кирилла Вытоптова, Евгении Сафоновой и Дениса Хусниярова.

Планы на новый сезон были объявлены 5 сентября на сборе труппы БДТ, сообщает пресс-служба театра.

Первыми премьерами сезона станут спектакли, выпуск которых не состоялся весной и летом 2020 года в связи с пандемией.

24 и 25 сентября на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) состоится премьера спектакля «Ночной писатель» Яна Фабра по личным дневникам художника. 30 сентября на Малой сцене БДТ будет представлена премьера спектакля «Несолнечный город» режиссера и писателя Романа Михайлова по собственному тексту. Затем Роман Михайлов приступит к работе над спектаклем «Ничего этого не будет», премьера которого намечена на апрель.

В октябре на Основной сцене зрители увидят премьеру «Джульетты» по трагедии Шекспира — первого спектакля, поставленного в России эстонскими режиссерами и художниками Тиитом Ойясоо и Эне-Лийс Семпер. В спектакле звучит музыка Сергея Шнурова, роль Джульетты исполнит Муся Тотибадзе.

Также в октябре на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) спектакля «Я была в доме и ждала, чтоб дождь пришел» режиссера Антона Морозова по пьесе французского драматурга Жан-Люка Лагарса откроет серию премьер дипломных спектаклей студентов режиссерского курса Андрея Могучего в рамках проекта «Курсовая».

До конца года на Основной сцене выйдет заключительная часть театрального сериала Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7».

В декабре БДТ совместно с «Театральной лабораторией Яны Туминой» выпустит спектакль «Пандемический театр Кранаха». На весну 2021 года запланирована премьера спектакля Андрея Могучего «Чайка» по пьесе Чехова, спектакля японского режиссера Мотои Миуры «Преступление и наказание» по роману Достоевского, спектакля «Рассказы Питерских островов» в постановке главного художника БДТ Эдуарда Кочергина по собственной книге, моноспектакля «Микеланджело» в постановке артиста БДТ Валерия Ивченко и новый спектакль для актрисы Нины Усатовой.

В 103-м сезоне БДТ начинает проект «Стратегии художественного развития», в рамках которого молодые режиссеры (Александр Молочников, Денис Хуснияров, Евгения Сафонова, Кирилл Вытоптов, Антон Морозов) представят и реализуют свои художественные программы. Первой премьерой проекта станет спектакль Дениса Хусниярова «В поисках утраченного времени» по роману Пруста. Первую часть спектакля, задуманного как сериал, зрители увидят в ноябре, вторую — в мае.

Также на сборе труппы художественный руководитель театра Андрей Могучий объявил, что БДТ и московский театр «Современник» договорились о совместном проекте, работа над которым начнется в ближайшее время. Кроме того, в 103-м сезоне БДТ совместно с генеральным партнером театра, госкорпорацией «Росатом» реализует большую творческую программу «Физики-лирики».







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