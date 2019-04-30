Присуждена переводческая премия «Мастер»

© Гильдия «Мастера литературного перевода»

29 апреля Гильдия «Мастера литературного перевода» вручила свою премию «Мастер» за три лучших перевода 2018 года.

В номинации «Проза» победила Светлана Силакова, автор перевода романа Филипа Рота «Операция "Шейлок". Признание» (издательство «Книжники»).

«В романе действуют реальные и вымышленные персонажи, включая самого автора и его двойника. Реальность сливается то с фантастикой, то с бредом, — отметило жюри премии. — Язык чрезвычайно сложный, но переводчик Светлана Силакова не сбивается и одинаково легко находит слова и для передачи жесткой реальности, и галлюцинаций. Все это похоже на современный трагикомический балет, стремительный и в чем-то угловатый».

В номинации «Поэзия» награждена Ирина Комарова за книгу Огдена Нэша «Туда отсюда не попасть. Сто избранных стихотворений в переводах Ирины Комаровой» (издательство «Пальмира»). По мнению жюри, «перевод... сделан изобретательно и с огромным вкусом; взлеты и снижения, "ученые" рассуждения и разговорные обороты слиты без сучка и задоринки».

В номинации «Детская литература» премия присуждена Наталье Калошиной за перевод романа Марка Твена «Похищение принца Олеомаргарина» (издательство «Самокат») и Ксении Тименчик за перевод с чешского языка повести Петры Соукуповой «Кто убил Снежка?» («Самокат») и комикса «Принудительный труд в Третьем Рейхе» (Post Bellum и «Международный Мемориал»).

Премия за литературный перевод «Мастер» с 2006 года присуждается Гильдией «Мастера литературного перевода» при поддержке Президентского центра Б.Н. Ельцина (Ельцин Центр) и журнала «Иностранная литература».

Среди лауреатов премии прошлых лет Анатолий Гелескул, Александр Ревич, Михаил Яснов, Александр Ливергант, Григорий Кружков, Марина Бородицкая, Ольга Седакова, Виктор Голышев, Борис Дубин, Наталия Мавлевич, Ольга Дробот, Вера Мильчина и Ольга Варшавер.





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