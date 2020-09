В России впервые пройдет выставка Ли Бул

Ли Бул. Инсталляция «Желание быть уязвимым» (2015–2016) на 20-й Сиднейской биеннале. 2016 © Algirdas Bakas / Studio Lee Bul

16 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге откроется первая в России персональная выставка южнокорейской художницы Ли Бул «Утопия Спасенная» (Utopia Saved).

Как сообщает пресс-служба ЦВЗ «Манеж», основную часть экспонатов составят инсталляции, архитектурные макеты и рисунки, созданные с 2005 года и призванные продемонстрировать многогранность творческого процесса Ли Бул. В частности, на выставке будут представлены макет «Мое великое повествование» (Mon grand récit) и инсталляции «Город Солнца» (Civitas Solis) и «Желание быть уязвимым» (Willing To Be Vulnerable). Некоторые рисунки и макеты ранее никогда не экспонировались.

Работы Ли Бул будут впервые показаны вместе с произведениями представителей русского авангарда, которые волновали воображение художницы в течение многих лет, отмечают кураторы проекта Сунджун Ким и Суджин Ли.

Творчество Ли Бул является абсолютным ориентиром в современном искусстве Южной Кореи и Азии. Ее работы получили широкое мировое признание, а персональные выставки прошли в крупных музеях и центрах современного искусства в Нью-Йорке, Филадельфии, Сиднее, Торонто, Марселе, Берне, Токио, Сеуле, Лондоне и Берлине. Дважды — в 1999 и 2019 годах — художница принимала участие в Венецианской биеннале.

Проект является важной частью программы Года культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея 2020, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между странами. Открытие выставки произойдет на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, а в период с 11 по 14 ноября выставка будет работать для участников Общественного потока Культурного форума. Чтобы скачать бесплатный электронный билет на выставку, нужно зарегистрироваться на официальном сайте форума. С 16 ноября проект откроется для широкого круга зрителей.

Выставка Ли Бул «Утопия Спасенная» в ЦВЗ «Манеж» продлится до 31 января 2021 года.

Выставка организована ЦВЗ «Манеж» совместно со Студией Ли Бул и Фондом Биеннале при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея, Корейского фонда международного культурного обмена (KOFICE), Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Российского фонда культуры и IX Санкт-Петербургского международного культурного форума







