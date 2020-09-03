Умер Дэвид Грэбер

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2 сентября в Венеции в возрасте 59 лет умер американский антрополог, писатель, активист и общественный деятель Дэвид Грэбер.
Об этом сообщила его жена, художница Ника Дубровская.
Дэвид Грэбер родился в 1961 году в Нью-Йорке, окончил Академию Филлипса в Эндовере и Университет штата Нью-Йорк в Перчейзе, степени магистра и доктора философии получил в Чикагском университете, где стал лауреатом программы Фулбрайта и исследовал малагасийцев на Мадагаскаре.
Преподавал в Йельском и Лондонском университетах, с 2013 года был профессором антропологии Лондонской школы экономики.
Один из организаторов и идеологов движения Occupy Wall Street, Дэвил Грэбер в 2011 году придумал его главный слоган — «Мы — 99%» (We are the 99%).
Автор альтернативной экономической программы «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion), а также множества книг, среди которых «5000 лет долга» (2011), «Утопия правил» (2015), «Про королей» (совместно с Маршаллом Салинсом, 2017), «Дерьмовая работа» (2018).
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