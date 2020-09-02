В «Космосе» покажут фильм о военной Москве под живую музыку

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5 сентября ко Дню города «Москино» представит в кинотеатре «Космос» с живым музыкальным сопровождением фильм «Москва 1941-1945. Хроники будней».
Начало в 17:00, сеанс бесплатный, регистрация — здесь.
Монтажный фильм «Москва 1941–1945. Хроники будней» основан на хроникальных материалах, часть из которых широкий круг зрителей увидит впервые. В кадре Москва и ее жители в годы Великой Отечественной войны, будничная городская жизнь на фоне больших исторических событий.
Отобранные киноведом Алисой Насртдиновой и смонтированные режиссером Маргаритой Захаровой фрагменты кинохроники показывают, какие коррективы в повседневность внесла война: как горожане выглядели в те годы, каким транспортом пользовались, что смотрели в кино, какие книги читали, как готовились к празднованию Нового года и гуляли в парках.
Специально для фильма музыканты Женя Горбунов («ГШ», «Интурист») и Феликс Микенский («БРОМ», Drojji) под руководством Саши Елиной создали электронные композиции и совместные импровизации с приглашенными инструменталистами.
На показе 5 сентября в кинотеатре «Москино Космос» Женя Горбунов и Феликс Микенский исполнят саундтрек вживую. В выступлении также примут участие: Андрей Бессонов (кларнет), Константин Сухан (труба), Виктор Глазунов (ударные), Алина Ануфриенко (виолончель), Василиса Филатова (скрипка), Кирилл Широков (рояль), Дима Мидборн (бас-гитара).
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