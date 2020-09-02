 
13:32 2 сентября 2020Новости
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Интернет и культуру в эпоху постмодерна обсудят на встрече с Алексеем Ивановым

News_detailed_picture© InLiberty

4 сентября в лекционном цикле издательства «Альпина нон-фикшн» на площадке просветительского проекта InLiberty в Москве пройдет встреча с писателем Алексеем Ивановым. Тема встречи – «Интернет и культура в эпоху постмодерна».

Начало в 20:00, вход бесплатный по регистрации.

XXI век — век виртуальности. Виртуальность как таковая есть сюжет. А литература — главный полигон для отработки сюжетов, поэтому литература останется важна. В индустриальном мире стратегии развития определялись экономическими технологиями, в постиндустриальном — гуманитарными.

  • Как соцсети трансформируют социальное устройство человечества и формируют новый тип личности?
  • Почему интернет и постмодерн — это близкие понятия?
  • В чем токсичность соцсетей для культуры?
  • Что нас ждет после постмодерна?
  • В чем разница между западным постмодерном и русским постмодернизмом?


На эти и другие вопросы ответит писатель и сценарист, автор книг «Быть Ивановым», «Сердце пармы», «Тобол», «Географ глобус пропил» Алексей Иванов. Модератор встречи — Юрий Сапрыкин.


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