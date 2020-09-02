Умер Владислав Крапивин

1 сентября в Свердловске в возрасте 81 года умер писатель Владислав Крапивин.

Об этом сообщает ТАСС.

Владислав Петрович Крапивин родился в 1938 году в Тюмени, окончил факультет журналистики Уральского государственного университета (1961), работал в газете «Вечерний Свердловск» и журнале «Уральский следопыт».

В 1961 году организовал в Свердловске детский отряд «Каравелла», которым впоследствии руководил 30 лет. Его участники осваивали основы журналистской деятельности и киносъемки, фехтования и плавания под парусом.

Публиковался с конца 1950-х годов. Автор произведений для детей и юношества, таких как повести «Оруженосец Кашка» (1965), «Та сторона, где ветер» (1966), «Тень Каравеллы» (1970), «Колыбельная для брата» (1978), «Трое с площади Карронад» (1979), трилогии «Мальчик со шпагой» (1974), «В ночь большого прилива» (1969–1977), «Голубятня на желтой поляне» (1983) и «Острова и капитаны» (1987), роман «Журавленок и молнии» (1981).

Также писал стихи и песни, автобиографическую прозу, статьи по педагогике. По книгам писателя было снято несколько фильмов, произведения Владислава Крапивина переведены на многие иностранные языки.







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