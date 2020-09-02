Концерты цикла «Ladies Apriori» пройдут в Москве

© Apriori Arts

Этой осенью в московской галерее Niko агентство Apriori Arts представит концерты цикла «Ladies Apriori», на которых выступят оперные певицы Альбина Латипова и Дарья Зыкова из Большого театра и Ольга Толкмит из «Геликон-оперы», а также пианистки Ксения Башмет, Анна Генюшене и Варвара Мягкова.

В афише цикла «Ladies Apriori» три концерта:

21 сентября — Ольга Толкмит и Ксения Башмет

В программе:

Чайковский. «Детский альбом», избранные пьесы

Мусоргский. «Детская»

Пуччини. 11 песен (премьера в России)

19 октября — Альбина Латипова и Анна Генюшене

В программе:

Шуман. Четыре фантастические пьесы ор. 12

Шуман. «Любовь и жизнь женщины» (на стихи А. фон Шамиссо), ор. 42

Римский-Корсаков. Два романса на стихи А. Майкова, op. 56

Рахманинов. Этюды-картины, ор. 33 №3, №2, op. 39 №7

Рахманинов. Романсы, ор. 38