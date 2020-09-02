 
14:05 1 сентября 2020Новости
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Концерты цикла «Ladies Apriori» пройдут в Москве

News_detailed_picture© Apriori Arts

Этой осенью в московской галерее Niko агентство Apriori Arts представит концерты цикла «Ladies Apriori», на которых выступят оперные певицы Альбина Латипова и Дарья Зыкова из Большого театра и Ольга Толкмит из «Геликон-оперы», а также пианистки Ксения Башмет, Анна Генюшене и Варвара Мягкова.

В афише цикла «Ladies Apriori» три концерта:

  • 21 сентября — Ольга Толкмит и Ксения Башмет
    В программе:
    Чайковский. «Детский альбом», избранные пьесы
    Мусоргский. «Детская»
    Пуччини. 11 песен (премьера в России)

  • 19 октября — Альбина Латипова и Анна Генюшене
    В программе:
    Шуман. Четыре фантастические пьесы ор. 12
    Шуман. «Любовь и жизнь женщины» (на стихи А. фон Шамиссо), ор. 42
    Римский-Корсаков. Два романса на стихи А. Майкова, op. 56
    Рахманинов. Этюды-картины, ор. 33 №3, №2, op. 39 №7
    Рахманинов. Романсы, ор. 38

  • 23 ноября — Дарья Зыкова и Варвара Мягкова
    В программе:
    И.С. Бах. Прелюдии и фуги до мажор, фа минор и фа мажор из I тома ХТК
    И.С. Бах. Кантата «Jauchzet Gott in allen Landen», BWV 51
    Шостакович. «Сатиры» на стихи Саши Черного, op. 109
    Шостакович. Прелюдии и фуги до мажор, ми минор и соль-диез минор, ор. 87
    Прокофьев. Три романса на стихи Пушкина, ор. 73


Адрес галереи Niko: Большой Тишинский пер., д. 19, стр. 1.


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