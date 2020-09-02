Концерты цикла «Ladies Apriori» пройдут в Москве

«Андреграунд». «Андреграунд»
Московский диско-фанк-ансамбль прибавляет динамики: премьера третьего альбома2 сентября 2020133
Этой осенью в московской галерее Niko агентство Apriori Arts представит концерты цикла «Ladies Apriori», на которых выступят оперные певицы Альбина Латипова и Дарья Зыкова из Большого театра и Ольга Толкмит из «Геликон-оперы», а также пианистки Ксения Башмет, Анна Генюшене и Варвара Мягкова.
В афише цикла «Ladies Apriori» три концерта:
21 сентября — Ольга Толкмит и Ксения Башмет
В программе:
Чайковский. «Детский альбом», избранные пьесы
Мусоргский. «Детская»
Пуччини. 11 песен (премьера в России)
19 октября — Альбина Латипова и Анна Генюшене
В программе:
Шуман. Четыре фантастические пьесы ор. 12
Шуман. «Любовь и жизнь женщины» (на стихи А. фон Шамиссо), ор. 42
Римский-Корсаков. Два романса на стихи А. Майкова, op. 56
Рахманинов. Этюды-картины, ор. 33 №3, №2, op. 39 №7
Рахманинов. Романсы, ор. 38
23 ноября — Дарья Зыкова и Варвара Мягкова
В программе:
И.С. Бах. Прелюдии и фуги до мажор, фа минор и фа мажор из I тома ХТК
И.С. Бах. Кантата «Jauchzet Gott in allen Landen», BWV 51
Шостакович. «Сатиры» на стихи Саши Черного, op. 109
Шостакович. Прелюдии и фуги до мажор, ми минор и соль-диез минор, ор. 87
Прокофьев. Три романса на стихи Пушкина, ор. 73
Адрес галереи Niko: Большой Тишинский пер., д. 19, стр. 1.
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