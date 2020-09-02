Алексей Иванов встретится с читателями в Музее Москвы

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3 сентября в лектории Музея Москвы состоится встреча с писателем Алексеем Ивановым по случаю выхода его новой книги «Быть Ивановым» в издательстве «Альпина нон-фикшн» – первое в осеннем сезоне публичное интервью Pioner Talks, которое организуют кинотеатр «Пионер» и Музей Москвы.
Начало в 19:30, вход свободный по регистрации.
«Откровенный 15-летний диалог большого писателя Алексея Иванова со своими читателями, — говорится о книге «Быть Ивановым» в издательской аннотации. — Переписка в вопросах и ответах из сетевого формата превратилась в многосторонний анализ нашей жизни и процессов, происходящих в политике, экономике, публицистике, культуре и писательском ремесле. Эта динамичная и очень живая книга о том, как живет Россия и ее граждане».
Куратор публичной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов обсудит с Алексеем Ивановым, как в обществе меняется отношение к писателям и как автор книг в разговоре с отдельным читателем может влиять на культурную политику в стране.
Темы дискуссии:
На встрече можно будет купить книгу «Быть Ивановым» по специальной цене и подписать ее у автора.
Прямая трансляция встречи будет вестись на странице книжного магазина кинотеатра «Пионер» Pioner Bookstore в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Через несколько дней качественная видеозапись встречи появится в соцсетях Pioner Bookstore и Музея Москвы.
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