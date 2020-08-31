ГЦСИ в Петербурге готовит серию зин-выставок

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В рамках спецпроекта ко 2-му Кураторскому форуму Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в Петербурге запускает серию выставок в формате печатных изданий «Зин как выставка: postcovid». Первым релизом серии станет зин « + Смещенная активность - ».
Как сообщает пресс-служба ГЦСИ в Петербурге, зин куратора Леры Лернер и петербургских художниц Саши Зубрицкой, Тани Черномордовой, Гали Яптик, а также художницы, перформера Вали Луценко и художника и поэта Романа Осьминкина выйдет в начале сентября.
Его можно будет получить бесплатно по почте или взять в дружественных Кураторскому форуму пространствах. Заказать собственный экземпляр можно по этой ссылке.
Зин « + Смещенная активность - » рассказывает о том, каково это — переживать вынужденный отказ от перемещения в пространстве, созидания, объятий, сопротивления, одновременно поддерживая других и себя самого. Смещенная активность — реакция на стресс, когда в невозможности сделать желаемое мы переключаемся на «неадекватные действия»: листаем ленту соцсетей, не вникая в содержание или бесконечно протираем пыль.
Кроме того, проект «Зин как выставка: postcovid» выходит на улицы Петербурга: в течение сентября на рекламных щитах Петербурга можно будет увидеть художественные работы — интервенцию художников в городское пространство по адресам:
«Зин как выставка: postcovid» (кураторы — Алина Белишкина и Наталья Хвоенкова) — спецпроект 2-го Кураторского форума. По итогам открытого конкурса на создание кураторской концепции выставки в формате take away были выбраны три победителя. «Зин как выставка: postcovid» — попытка найти способ взаимодействия со зрителем не онлайн, а через материальный объект, которому необходимо уделить время — как альтернатива бесконечному переключению между вкладками браузера.
2-ой Кураторский форум проходит при поддержке Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга
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