Фестиваль «Докер» подвел итоги

© ДОКер

30 августа в московском киноцентре «Октябрь» завершился VI Международный кинофестиваль «Докер». Жюри фестиваля во главе с австрийским документалистом Хубертом Саупером присудило Гран-при фильму «Безумный Александр» канадского режиссера Педро Пиреша.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, картина «Безумный Александр» — история человека, пытающегося построить отношения с девушкой и параллельно справиться с поглощающей его шизофренией, — также получила приз зрительских симпатий.

Лучшим фильмом программы короткого метра признана работа режиссера Майи Блофилд «The Fantastic», копродукция Финляндии, Китая, Северной и Южной Кореи. Герои фильма, жители Северной Кореи, рассказывают, как они представляли себе внешний мир на основе контрабандного иностранного кино.

Лучшим фильмом программы об IT-технологиях «LET iT DOK!» стало сатирическое расследование о том, как стать вирусным в YouTube, — «100 миллионов просмотров» режиссера Итамар Роуз (Израиль-Германия). Приз за лучшую режиссуру получили авторы фильма «Уроки любви» Кася Матея и Малгожата Голишевская (Польша).

Полностью список лауреатов фестиваля опубликован на его сайте.

VI Международный кинофестиваль документального кино «Докер» проходил с 21 августа. На нем было показано 45 фильмов из 30 стран мира. В программе фестиваля были картины-призеры и участники престижных международных кинофестивалей, таких как Sundance и кинофестивали в Торонто, Карловых Варах и Локарно. Многие фильмы программы были представлены в нашей стране впервые.

На закрытии фестиваля зрители увидели экологическую мелодраму режиссеров Дмитрия Шпиленка и Владислава Гришина «Нерка. Рыба красная», завоевавшую 37 наград на международных фестивалях. Картина рассказывает о том, как важность сохранения популяции дикого лосося на Камчатке влияет на экосистему всего Курильского полуострова.







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