Фестиваль «Докер» подвел итоги

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30 августа в московском киноцентре «Октябрь» завершился VI Международный кинофестиваль «Докер». Жюри фестиваля во главе с австрийским документалистом Хубертом Саупером присудило Гран-при фильму «Безумный Александр» канадского режиссера Педро Пиреша.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, картина «Безумный Александр» — история человека, пытающегося построить отношения с девушкой и параллельно справиться с поглощающей его шизофренией, — также получила приз зрительских симпатий.
Лучшим фильмом программы короткого метра признана работа режиссера Майи Блофилд «The Fantastic», копродукция Финляндии, Китая, Северной и Южной Кореи. Герои фильма, жители Северной Кореи, рассказывают, как они представляли себе внешний мир на основе контрабандного иностранного кино.
Лучшим фильмом программы об
Полностью список лауреатов фестиваля опубликован на его сайте.
VI Международный кинофестиваль документального кино «Докер» проходил с 21 августа. На нем было показано 45 фильмов из 30 стран мира. В программе фестиваля были картины-призеры и участники престижных международных кинофестивалей, таких как Sundance и кинофестивали в Торонто, Карловых Варах и Локарно. Многие фильмы программы были представлены в нашей стране впервые.
На закрытии фестиваля зрители увидели экологическую мелодраму режиссеров Дмитрия Шпиленка и Владислава Гришина «Нерка. Рыба красная», завоевавшую 37 наград на международных фестивалях. Картина рассказывает о том, как важность сохранения популяции дикого лосося на Камчатке влияет на экосистему всего Курильского полуострова.
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