Умер Илья Риссенберг

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30 августа в Харькове в возрасте 72 лет умер поэт Илья Риссенберг.
Об этом сообщил музыковед и писатель Григорий Ганзбург.
Илья Исаакович Риссенберг родился в 1947 году в Харькове, окончил химический факультет Харьковского государственного университета. Работал тренером по шахматам, ассистентом преподавателя философии и истории, социальным работником. Вел клуб русской поэзии при Харьковском еврейском культурном центре «Бейт Дан».
Писал стихи на русском и украинском языках. Публиковался в журналах «Воздух», «Дети Ра», «©оюз Писателей», «Соты», «СТЫХ», альманахах «Новая Камера хранения», «Новый Ковчег», «Двуречье», антологиях «Освобожденный Улисс», «Библейские мотивы в русской лирике ХХ века», «Украина. Русская поэзия. ХХ век», сетевых изданиях «Букник» и «Полутона».
Автор стихотворных сборников «Третий из двух» (2011; «Русская премия», шорт-лист Премии Андрея Белого), «ИноМир. Растяжка» (2016).
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