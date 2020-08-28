Фильм «ИЛЬФИПЕТРОВ» покажут в «Пионере»

© «Пионер»

31 августа московский кинотеатр «Пионер» откроет осенний сезон своей публичной программы циклом ежемесячных специальных показов «Назад в СССР». Первым фильмом цикла станет «ИЛЬФИПЕТРОВ» Ромы Либерова — документальное исследование биографий Ильи Ильфа и Евгения Петрова с привлечением анимации.

«С тем, чтобы зритель угадал в фамилии ИЛЬФИПЕТРОВ отдельных Илью Ильфа и Евгения Петрова, авторами собрана впечатляющая доказательная база: живые свидетельства добыты в Москве, Одессе, Ярославле, Париже, Нью-Йорке; в точном повторении маршрута "Одноэтажной Америки", в чудом сохранившихся семейных архивах», — сообщает сайт кинотеатра «Пионер».

Начало в 19:00, после показа Рома Либеров ответит на вопросы зрителей, а куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов обсудит с режиссером, для чего в документальном кино используется анимация и почему в 2020 году мы снова обращаемся к поискам нового человека и человечности, как в СССР в 1920-е годы.

Цикл «Назад в СССР» продолжится специальным показом нового полнометражного мультфильма Андрея Хржановского «Нос, или Заговор не таких», далее в программе фильмы «Тема» Глеба Панфилова и «Цой» Алексея Учителя.







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