Фильм «Цой» Алексея Учителя выйдет 27 августа

27 августа в российских кинотеатрах начнется прокат фильма Алексея Учителя «Цой», посвященного последнему этапу биографии лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании-прокатчика Sony Pictures Entertainment.

«Несмотря на сложившуюся в связи с пандемией ситуацию и все сопутствующие риски и сложности, мне кажется важным выпустить фильм "Цой" именно в августе как дань памяти музыканту», — прокомментировал Алексей Учитель.

«Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением, — добавил режиссер. — Очень дорожу связанными с ним воспоминаниям, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений».

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года неподалеку от Риги. По одной из версий, он заснул за рулем, его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».

В картине Учителя показаны вымышленные события июля и августа 1990 года, ее главным героем стал водитель «Икаруса».

«Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после роковой аварии его жизнь уже никогда не будет прежней. На экране не будет актера, играющего Цоя. Будет он сам – во фрагментах из документальных фильмов Алексея Учителя. Эти редкие кадры позволят в полной мере ощутить живую энергию "последнего героя" русского рока», — говорится в описании фильма на сайте кинокомпании «Рок».

В 2017 году Фонд кино выделил кинокомпании «Рок» 90 млн рублей на производство фильма «Цой». Съемки начались в июле 2019 года. В фильме снялись Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Инга Тропа, Артурс Скрастыньш, Илья Дель, Виталий Коваленко и Маша Пересильд.







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