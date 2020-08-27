Объявлена программа фестиваля «Территория»

© «Территория»

Сегодня, 27 августа, стала известна программа 15-го Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», который пройдет в Москве с 16 октября по 3 ноября 2020 года.

«По понятным причинам, та программа, которую мы предлагаем нашим зрителям, существенно отличается от той, которую мы планировали в начале года или даже несколько месяцев назад. "Корона-кризис" заставил многие фестивали заявить о переносе на год или об уходе в онлайн. Но мы посчитали правильным не делать вынужденную паузу и всё-таки провести этот юбилейный, во многом импровизационный фестиваль, не изменяя, тем не менее, традиционным для "Территории" принципам формирования афиши», — говорит арт-директор фестиваля Роман Должанский.

В этом году на фестивале состоятся три российские премьеры:

спектакль «Lorem Ipsum», кураторской проект Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной с участием девяти режиссеров Мастерской Брусникина на сцене театра «Практика»;

перформанс «Сеанс одновременной игры», созданный специально для «Территории» хореографом Анной Абалихиной в сотрудничестве с театром «Балет Москва», в Московском музее современного искусства;

перформанс-инсталляция «Дыхание» хореографов Дины Хусейн и Анны Гарафеевой в Музее Москвы.

В программу фестиваля также вошли:

выставочный проект в галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка» «Демидова Фест 2020», посвященный жизни и творчеству российской актрисы Аллы Демидовой; автор концепции — Сергей Николаевич, кураторы — Сергей Николаевич и Катя Бочавар;

концерт «Русская музыка 2.0» в Центре имени Вс. Мейерхольда, на котором состоятся мировые премьеры сочинений российских композиторов новой волны Марка Булошникова, Дмитрия Бурцева, Олега Гудачева, Дарьи Звездиной, Даниила Пильчена, Алексея Сысоева, Бориса Филановского и Александра Хубеева. Режиссер — Дмитрий Волкострелов.

В 2020 году «Территория» впервые представляет международную кинопрограмму, в которую войдут российские премьеры игровых и документальных картин о театре и современном искусстве. Куратор — Вадим Рутковский.

Кроме того, юбилейная «Территория» представит в Москве премьерные спектакли столичных и региональных театров, site-specific проект «Живые пространства» и образовательную программу.

Полностью программа фестиваля «Территория» приводится на его сайте.







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